Uusi Johanneksenkentän tekojääkenttä avataan 25.12.

– Uusi tekojääkenttä ja täysin uudenlainen jäädytyslaitteisto vaativat meidän henkilökunnaltamme perinpohjaisen käyttökoulutuksen. Koulutusten ohessa jäädytyslaitteiston ja huoltorakennuksen toimintakunnot testattiin, minkä jälkeen aloitimme kentän jäädyttämisen. Itse jäädytys sujui normaalin mallikkaasti ja nyt saamme avattua uuden tekojääkentän ihan Helsingin ydinkeskustaan, kertaa Helsingin liikuntapalveluiden tiimiesihenkilö Teemu Haukilahti.

Johanneksenkentän huoltorakennuksen yhteydessä on pukukoppi- ja wc-tilat. Tekojääkentällä ja huoltorakennuksessa on uudenlaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka tukevat Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita. Esimerkiksi tekojääradan kylmätekniikan lauhdelämpö hyödynnetään huoltorakennuksen lämmityksessä, ja ylimääräinen lauhdelämpö syötetään Helenin kaukojäähdytysverkostoon. Erillisiä ulkopuolisia lauhdutinyksiköitä ei tarvita, minkä ansiosta järjestelmä on myös tavallista hiljaisempi.

Hanke sai Helenin Ympäristöpenni-stipendin uuden teknisen järjestelmän vuoksi. Stipendillä tuetaan hiilidioksidipäästöjä vähentäviä energiainvestointeja ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen käytön lisäämistä.

Pelkästään maksuttomia yleisöluisteluvuoroja

Johanneksenkentän tekojäällä on ainoastaan yleisöluisteluvuoroja. Sekä arkisin että viikonloppuisin kentällä pääsee luistelemaan joka päivä kello 8.30–21.30, mutta juhlapyhinä kentällä on poikkeusaukioloaikoja. Johanneksenkentän, kuten kaikkien muidenkin Helsingin tekojäiden, yleisöluistelut ovat maksuttomia. Johanneksenkentän luistelukausi jatkuu sääolosuhteiden salliessa helmikuun 2024 loppuun asti. Helsingin tekojäiden ja luistelukenttien tilanteita ja luistelukuntoja voi seurata esimerkiksi ulkoliikunta.fi -palvelussa.

Johanneksenkentän tekojääkenttä Palvelukartalla