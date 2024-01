Ammattioikeuksistaan luopuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt hakevat oikeuksiaan takaisin

Valvira vastaa keskusteluun, joka koskee opiskelijoita tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä 23.10.2023 17:25:35 EEST | Tiedote

Tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä työskenteleviä opiskelijoita koskeva Valviran verkkosivuilla oleva ohje on aiheuttanut kritiikkiä hyvinvointialueilla, koska sosiaalityöntekijöitä ja heidän sijaisiaan on vaikea saada. Ohjetta on hyvinvointialueilla pidetty liian tiukkana ja lain vastaisena. Hyvinvointialueet katsovat, että Valvira on yllättäen muuttanut ja tiukentanut ohjeistustaan.