Osuuskauppavaaleissa valitaan edustajisto PeeÄssälle vuosiksi 2024-2028 -ehdokasasettelu on alkanut

Osuuskauppa PeeÄssän edustajisto valitaan vuosiksi 2024 - 2028 vaalilla, joka järjestetään 26.2.-7.3.2024. Ehdokasasetteluaika on 8.-22.1.2024.

Osuuskaupat ovat jäsentensä eli asiakasomistajien omistamia yrityksiä. Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto, johon valitaan vaalilla 60 jäsentä, joka neljäs vuosi. Edustajiston yhtenä tärkeänä tehtävänä on välittää osuuskaupan johdolle asiakasomistajien ideoita ja toiveita osuuskaupan palveluiden parantamiseksi.

- Koska kyseessä on osuuskaupan vaalit, on tärkeää, että ehdokas on kiinnostunut omasta osuuskaupastaan ja haluaa vaikuttaa palvelujemme sujuvuuteen ja kehittämiseen. Taustalla, poliittisella aktiivisuudella, perhetilanteella, koulutuksella tai iällä ei ole väliä. Asuinpaikalla kuitenkin on, sillä ehdokkaan pitää asua Osuuskauppa PeeÄssän alueella. Toivomme, että ehdolle asettuu kattava joukko erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä eri taustoilla. Mitä moninaisempi edustajisto on, sitä enemmän näkemystä sillä on, kuvailee PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Ehdokkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa osuuskaupan jäsen, joka täyttää osuuskaupan vaalijärjestyksessä määrätyt ehdokaskelpoisuuden kriteerit. Hyvälle edustajistolle on tunnusomaista muun muassa, että se edustaa monipuolisesti osuuskaupan asiakaskuntaa, joten ehdokkaiksi tarvitaan monenlaisia ihmisiä – eri-ikäisiä sinkkuja, perheellisiä, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä.

Ehdokkaan on täytettävä seuraavat kriteerit voidakseen asettua ehdolle vuoden 2024 edustajistonvaaleissa:

hänet on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi 31.12.2023 mennessä

hän on maksanut osuusmaksun kokonaisuudessaan 31.12.2023 mennessä

hän on täysivaltainen vaalien alkaessa

hän asuu osuuskaupan jäsenalueella

Ehdokasasetteluaika on 8. – 22.1.2024. Ehdokas tarvitsee itselleen kolme asiamiestä, jotka toimivat ehdokasilmoituksen laatijoina vaaleissa. Ehdokkaat ilmoittautuvat ehdokasilmoituksen laatijalle eli asiamiehelle. Ehdokasilmoitus täytetään sähköisesti.

Äänestämään päästään helmikuun lopulla

PeeÄssän osuuskauppavaaleissa noudatetaan suoraa henkilövaalia. Suorassa henkilövaalissa ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttavat vain ehdokkaan henkilökohtaisesti saamat äänet.

- Äänestämään päästään helmikuun lopulla. Suorassa henkilövaalissa jäsenalueensa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajiston jäseniksi. Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä. Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta, kertoo PeeÄssän asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä.