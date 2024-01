HSL:n reittioppaasta voi tarkistaa oman matkansa päästöt

"Joukkoliikenne on kestävä kulkumuoto yhdessä kävelyn ja pyöräilyn kanssa. Mitä helpommin kestävien valintojen tekeminen sujuu arjessa, sen parempi. Reittioppaan päästötietojen avulla matkustaja voi suosia mahdollisimman pienipäästöisiä kulkumuotoja omilla matkoillaan", informaatiopäällikkö Joona Packalén sanoo.

Lähiajan tavoitteenamme on vähentää vuoteen 2025 mennessä HSL-alueen joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjä (CO 2 ) yli 90 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on kokonaan päästötön joukkoliikenne.

Metro-, raitiovaunu-, lähijuna- sekä bussiliikenteen käyttämä sähkö on fossiilitonta. Marraskuun alussa tilaamassamme liikenteessä oli yli 430 sähköbussia. Määrä on yli 30 prosenttia HSL:n bussiliikenteestä. Myönnämme vuosittain bussiliikennöitsijöille myös ympäristöbonusta, jonka avulla tehdyillä toimilla HSL:n bussiliikenteen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 2023 on hankittu bussiliikenteen käyttöön lähes 8,5 miljoonaa litraa biodieseliä.



Fakta

Miten CO2-päästöt lasketaan?

CO2-päästöt lasketaan ottaen huomioon käytetyn kilpailutuskohteen kalustotyyppi, matkan pituus ja liikennevälineen CO2-päästö jaettuna HSL:n liikenteen keskimääräisellä matkustajamäärällä

Onko CO2-tieto saatavilla kaikille reiteille?

CO2-päästötiedot ovat saatavilla useimmille reiteille. Tällä hetkellä tiedot puuttuvat Suomenlinnan lautasta, koska meriliikenteessä ei tilastoida päästöjä samalla tavalla kuin muissa liikennemuodoissa.

Mistä lähteistä CO2-tiedot kerätään?

CO2-tiedot perustuvat kaluston tyyppitietoihin ja hankittavaan energiaan. Esim. juna, ratikat, metro ja sähköbussit ovat lähipäästöttömiä.

Voinko nähdä CO2-päästötietoja eri vuodenaikoina tai eri kellonaikoina?

CO2-tiedot ovat keskiarvoja. Ne eivät vaihtele vuorokauden, vuodenaikojen tai linjojen välillä.