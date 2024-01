Suomen johtava opetusalan kustantamo on nyt Santalahti-kustannus

”Kustannamme vuosittain nelisenkymmentä nimikettä opetus- ja kasvatusalalle. Se on todella paljon Suomen kokoisen maan pienellä kielialueella ja rajatulle kohderyhmälle suunnattuna. Suomalaiset opettajat ja kasvattajat haluavat kehittyä kirjallisuuden avulla, ja se on upeaa”, sanoo toimitusjohtaja Henna Santalahti.



Nimenmuutoksella halutaan korostaa perheyrittämisen roolia kustantamon toiminnassa. ”Kustantamo on isäni perustama, ja vuosien varrella äitini ja me kaikki lapset olemme tulleet mukaan toimintaan. Meillä on klassinen autotallista kaikki lähti -tarina taustalla”, kertoo Henna Santalahti.



Kirjan kustantaminen ja kustantamoiden omistusrakenne on nykyään suuressa murroksessa. ”Meillä on intoa pysyä ajassa kiinni ja kokeilla erilaisia tuotteita erilaisissa formaateissa. Kaiken taustalla on kuitenkin kirjan tekemisen prosessi, joka ei ole muuttunut. Meillä on täysi luottamus siihen, että myös painetun kirjan asema säilyy vakaana. Teemme töitä sen eteen, että ihmiset huomaisivat jälleen, kuinka painetun kirjan lukeminen rauhoittaa ihmismieltä ja edistää asioiden sisäistämistä ”, kertoo Santalahti.

Santalahti-kustannus on kokoluokassaan yksi harvoja itsenäisiä kustantamoita Suomessa. Kustantamon perustaja Pekka Santalahti toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Henna Santalahti on toiminut kustantamon toimitusjohtajana vuodesta 2016. Santalahti-kustannuksen toimipaikka on Jyväskylä.