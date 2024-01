Postista Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppani

Jalkapallo on yli 160 000 rekisteröidyllä pelaajalla Suomen harrastetuin laji. Peli yhdistää ihmisiä lukemattomista erilaisista taustoista kentillä ja katsomoissa. Jalkapallon monikulttuurisuus ja inklusiivisuus ovat vetovoimatekijöitä, joita halutaan edistää ja vahvistaa, ja joiden puolesta niin Postissa kuin Palloliitossa työskennellään pitkäjänteisesti.

Posti on vahvasti mukana tukemassa myös suomalaisen jalkapallon ja futsalin arvomaailman keskeistä symbolia ja keulakuvaa, Vihreää korttia. Vuodesta 1996 Vihreä kortti on toiminut ainoana korttina alle 12-vuotiaiden jalkapallo-otteluissa ja se annetaan reilun pelin toiminnasta, jota halutaan nostaa esiin ja vahvistaa. Vihreitä kortteja jaetaan vuosittain jopa 200 000 kappaletta kentillä ympäri Suomen. Vihreä kortti on Suomen Palloliiton rekisteröity tavaramerkki vuodesta 1998.

– Jalkapallo on Suomen monikulttuurisimpia lajeja, ja Posti on yksi Suomen paitsi suurimpia myös monikulttuurisimpia työnantajia. Haluamme yhtiönä edistää monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä yhteiskunnassa sekä välittää rasisminvastaista viestiä. On hienoa saada edistää yhdenvertaisuutta ja reilua peliä yhteistyössä Palloliiton kanssa, sanoo Postin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Storm.

Posti on toiminut Palloliiton ja jalkapallon A-maajoukkueiden yhteistyökumppanina myös aiemmin noin parikymmentä vuotta vuodesta 1994 alkaen. Yhteistyöllä on siis myös historiallisesti vahva pohja.

– Olemme ylpeitä saadessamme pääyhteistyökumppaniksemme Postin kaltaisen vastuullisen ja historiallisen kotimaisen yrityksen. Palloliitto ja Posti ovat arvomaailmoiltaan hyvin lähellä toisiaan, ja etenkin vastuullisuus ja luotettavuus ovat meille molemmille tärkeitä arvoja. Vihreä kortti osana yhteistyötä symboloi tätä erinomaisesti, toteaa Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.

Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n jäsenenä vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Palloliitto tekee työtä kasvatus- ja harrastustoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun parissa ihmisläheisellä ja asiakaskeskeisellä tavalla. Palloliiton ensisijaisena tavoitteena on kehittää suomalaista jalkapalloa entistä arvostetummaksi, seuratummaksi ja harrastetummaksi lajiksi.

Posti on yksi Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavista jakelu- ja logistiikkayhtiöistä. Huolehdimme asiakkaidemme arjen ja kaupankäynnin sujuvuudesta tarjoamalla laajan valikoiman postin, logistiikan, rahdin ja verkkokaupan palveluja. Meillä on Suomen kattavin palveluverkosto ja käymme arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden ja yrityksen luona.