Työsuhdepyörien määrä ohittaa nyt työsuhdeautojen määrän - Suomessa jo yli 74 000 työsuhdepyörää

Tilastokeskuksen tilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2023 lopussa 74 465 työsuhdepyörää ja 76 884 työsuhdeautoa. Työsuhdepyörien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja kasvoi keskimäärin 3 000 pyörällä kuukaudessa, sillä vuoden 2022 lopussa määrä oli noin 38 500. Kasvuvauhti ja 2023 loppuvuoden lukemat osoittavat, että työsuhdepyörien määrä ohittaa työsuhdeautojen määrän ihan näinä päivinä.



Työsuhdepyöräilyn kasvu on osa laajempaa liikenteen muutosta, jossa pyritään vähentämään liikenteen päästöjä ja edistämään kestävää kehitystä. Tämä kehitys tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.



Työsuhdepyörät ovat osoittautuneet suosituiksi niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmillä paikkakunnillakin, tarjoten työntekijöille joustavan, terveellisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon vapaa-ajan liikkumiseen ja työmatkojen taittamiseen. Lisäksi työsuhdepyöräilyn suosio heijastaa laajempaa kehitystä kohti terveellisempää elämäntapaa.



“Sähköistymisen myötä pyöräilyn rooli kasvaa ja monipuolistuu entisestään. Vapauden toimittamista pyöristä yli 70 % on jo sähköpyöriä. Pyörällä on entistä helpompaa ja nopeampaa sekä kulkea että kuljettaa. Työpäivään pyöräily tuo puolestaan lisää liikettä, hyvinvointia ja raikkaita ideoita”, sanoo Tero Era, Vapauden toimitusjohtaja.



Työsuhdepyörät luovat myös uutta yritystoimintaa, jossa suurimpien toimijoiden liikevaihdot ovat jo kymmenissä miljoonissa euroissa ja samalla syntyy uusia työpaikkoja.



Vapaus on edelläkävijä työsuhdepyöräilyn mahdollistamisessa yrityksille ja heidän henkilöstölleen. Yritys työllistää 40 henkilöä, kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan yli 50 % ylittäen kalenterivuoden aikana 30 miljoonan euron rajan ja kansainvälistyy nyt alkaen Ruotsista. Syksyllä Vapaus valittiin arvostetun European Startup Prize for Mobility -palkinnon voittajaksi yli 700 arvioidun eurooppalaisen yrityksen joukosta.