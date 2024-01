Satu Rämön supersuosittu Hildur-dekkarisarja jatkuu syksyllä 2024 – Sarjan käännösoikeudet myyty Isoon-Britanniaan

Dekkaristi Satu Rämö kaavaili Hildur-sarjasta alun perin trilogiaa, mutta tarina ja sen hahmot veivät kirjailijan mukanaan: ”Mitä enemmän olen kirjoittanut Hildur-sarjan hahmoista, sitä suuremmiksi ne ovat päässäni kasvaneet. Kuvittelin, että se mitä heistä tiedän, tyhjenee kun kirjoitan, mutta onkin käynyt täysin päinvastoin. Nyt haluan kertoa Hildurin äidistä, Rakelista", kertoo Rämö.

Rämö on luonut vain puolessatoista vuodessa dekkarisarjan, joka on hurmannut lukijat ja kuuntelijat ennen näkemättömällä tavalla. Kirjasarjan ensimmäinen osa Hildur ilmestyi kesäkuussa 2022, toinen osa Rósa & Björk maaliskuussa 2023 ja Jakob marraskuussa 2023. Vuonna 2023 kirjasarjan kutakin kolmea osaa myytiin 100 000 kappaletta. Kokonaismyyntiluku on jo lähes 420 000. ”On ollut upeaa seurata, miten iso joukko suomalaisia on lumoutunut Hildurin maailmasta, keskustellut Satu Rämön teoksista ja käynyt tapahtumissa tapaamassa kirjailijaa. Elinvoimainen kirjallisuus tarvitsee niin kirjoitus- ja lukurauhaa kuin tällaista sykettä kirjojen ympärille. Satu Rämö on sytyttänyt roihun, josta saamme nauttia”, hehkuttaa WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.

Hildur-kirjasarjan ulkomaanoikeudet on myyty jo 13 maahan. Tuorein tulokas on Iso-Britannia. Kirjan kustantaa Bonnier Zaffre. Syksyllä 2023 Hildur ilmestyi Saksassa, missä se oli Der Spiegel-lehden Bestseller-listalla kaikkiaan kahdeksan viikon ajan. Ruotsissa Hildurin vastaanotto on ollut kiittävää. ”Olen todella ylpeä kirjan vastaanotosta ulkomailla, erityisesti Ruotsissa, jossa markkina on ollut äärimmäisen kilpailtu viime vuosina. Kriitikot ovat ottaneet Hildurin vastaan kehuvin sanankääntein”, kertoo Hildurin oikeuksia myyvä Bonnier Rights Finlandin agentti Eleonoora Kirk.

Dekkarisarjan optioinut kotimainen tuotantoyhtiö Take Two Studios (Lahti 2001) kehittelee Hildurista kuusiosaista tv-sarjaa. Sarja tähtää kansainväliseen levitykseen ja sitä kehitellään yhteistyössä Islantilaisen Sagafilm (Ministeri, Thin Ice) ja saksalaisen Story House Pictures (Das Boot, Sisi) tuotantoyhtiöiden kanssa. Pääkäsikirjoittaja on Matti Laine (Paratiisi) ja toisena käsikirjoittajana islantilainen Margret Örnolfsdottir (Valhalla-murhat, Loukussa II). Kuvaukset on tavoitteena toteuttaa islannissa tulevana talvena ja ensi-iltaa suunnitellaan vuoteen 2025. Tällä hetkellä sarjaa käsikirjoitetaan ja rahoitetaan, Suomesta kumppanina on Nelonen Median Ruutu-palvelu.

Signeerattu erikoiserä Rakel-dekkarista tulee myyntiin Kirja-verkkokauppaan (kirja.fi) 1.2.2024.