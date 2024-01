UKKO.fi selvitys: näillä toimialoilla pienyrittäjä laskutti eniten vuonna 2023

Korkeimpien laskuttajien listalta löytyy asiantuntija- ja konsultointipainotteisia aloja kuten ATK- ja ohjelmistokonsultointi, liikkeenjohdon konsultointi, ohjelmistosuunnittelu, PR ja viestintä. Lisäksi kärkikymmenikössä on joukko luovan alan tehtäviä kuten graafinen muotoilu, valokuvaus ja sisustussuunnittelu.

Yleinen hintatason nousu on haastanut myös toiminimiyrittäjiä tarkastamaan hinnoitteluaan. Inflaation ollessa 3,3 % (Tilastokeskus, marraskuu 2023) ovat toiminimiyrittäjät nostaneet hintojaan UKKO.fi:n aineistossa 2,9 %. Prosentuaalisesti suurimpia korotuksia ovat tehneet toiminimiyrittäjät muun muassa sisustussuunnittelun, PR- ja viestintä-, sekä rakentamisen erityisosaamisen aloilla.

- Suurin osa yrittäjistä ei osaa hinnoitella työtään oikein ja oman työn arvon määrittäminen koetaan vaikeaksi. Tämä on kuitenkin tärkeää yrityksen elinvoimaisuuden takia, ja siksi myös jaamme ajantasaista tietoa hinnoittelusta, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren.

Vaikka selvitys osoittaa, että pienyrittäjien hinnoittelu on pysynyt inflaation vauhdissa, on tuntihinnoissa vielä reilusti nostovaraa. Osalla toimialoista keskituntihinta on myös laskenut edellisvuoteen nähden: esimerkiksi valokuvaamot ja liikkeenjohdon konsultit ovat tarkastaneet hintojaan alaspäin. Kovassa kilpailutilanteessa pienet hinnanalennukset voivat kasvattaa yrittäjän tuloja merkittävästi, mutta omaa osaamistaan ei tule myydä liian halvalla. UKKO.fi julkaisee hintatietoja lisätäkseen yrittäjien tietoisuutta oman toimialansa nykytilanteesta ja kannustaakseen omien hintojen tarkasteluun.

- Tietämättömyys oman toimialan hintatasosta on haaste erityisesti aloitteleville yrittäjille, jotka saattavat hinnoitella työnsä liian alhaiseksi. Tällainen strategia voi vaikeuttaa hintojen myöhempiä korotuksia ja jopa aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä, varoittaa Timgren.

UKKO.fi:n toimialakohtainen hintadata on yrittäjien käytettävissä helpon laskurin muodossa. Sitä voi käyttää työkaluna oman tuntihinnan määrittelemisessä. Mediaania kuvaavaa hintaa ei kuitenkaan voida pitää kaikille sopivana ohjenuorana.

- Hintaan vaikuttaa toimialan lisäksi yrittäjän ammattitaito, erityisosaaminen ja kysyntä. Jokaisen yrittäjän on syytä tarkastella omaa työtään asiakkaan näkökulmasta ja nostaa rohkeasti hintoja, kun sille on perusteet. Omasta työstä täytyy saada riittävä korvaus, Timgren lisää.

10 eniten hintoja nostanutta toimialaa

Toimiala 2022 2023 % muutos Muu rakennustekninen palvelu 35,00 € 51,20 € 46 % Sisustussuunnittelu 36,58 € 50,00 € 37 % Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 44,35 € 60,00 € 35 % Suhdetoiminta ja viestintä 45,00 € 58,00 € 29 % Taiteellinen luominen 35,00 € 43,68 € 25 % Urheilu- ja liikuntakoulutus 28,41 € 35,00 € 23 % Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 33,00 € 40,32 € 22 % Metsätaloutta palveleva toiminta 32,00 € 38,96 € 22 % Muu terveyspalvelu 50,00 € 60,00 € 20 % Muu rakennusten viimeistely 32,00 € 36,00 € 13 %

10 eniten hintoja laskenutta toimialaa

Toimiala 2022 2023 % muutos Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 64,52 € 36,00 € -44 % Rakennuspaikan valmistelutyöt 60,00 € 44,35 € -26 % Muut koulutusta antavat yksiköt 39,00 € 31,25 € -20 % Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta 60,80 € 50,00 € -18 % Muu liikkeenjohdon konsultointi 65,00 € 56,00 € -14 % Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut 40,32 € 35,48 € -12 % Esittävät taiteet 37,50 € 33,00 € -12 % Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 70,00 € 65,00 € -7 % Kiinteistönhoito 32,26 € 30,00 € -7 % Tieliikenteen tavarankuljetus 30,00 € 28,00 € -7 %

Kaikki keskiarvot on laskettu UKKO.fi-palvelussa lähetetyistä laskuista aikavälillä 1.1.2023-31.12.2023. Näytteessä on mukana 61 498 laskua.