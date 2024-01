Onko tässä Suomen kivoin työpaikka? Seuren keikkalaiset valitsivat parhaaksi työpaikaksi jo kolmatta kertaa peräkkäin

Vuoden 2023 parhaat työpaikat ovat Hakunilan kotihoito, vammaispalvelun asumispalveluyksikkö Kyrkslätts serviceenhet, Sellosali, Tikkurilan päiväkoti ja Vartiokylän ala-asteen koulu. Tätä mieltä ovat 19 000 pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla keikkailevaa seurelaista.

Espoolainen konsertti- ja tapahtumatalo Sellosali nappasi kolmannen peräkkäisen voittonsa Seuren palvelualojen parhaana työpaikkana. Sellosalissa työskentelee seurelaisia aulapalvelutyöntekijöinä, järjestyksenvalvojina, lipunmyyjinä ja naulakonhoitajina.

Työpaikan hyvä ilmapiiri on valttikortti, kun ihmiset valitsevat, mihin työpaikkaan he hakevat tai millä työpaikalla pysyvät. Sellosalin tuotantopäällikkö Henna Salo, mikä on teidän menestyksenne resepti?

”Luulen, että se on matala hierarkia ja yhteisöllisyys. Meillä ei ole kahden kerroksen väkeä, vaan olemme kaikki samaa porukkaa.”

Sellosalissa on tehty tietoisesti töitä hyvän työilmapiirin eteen jo 20 vuotta. Huolella luotu kulttuuri pysyy, vaikka ihmiset vaihtuisivat. Salo on luonut työpaikalleen kehut kiertoon -toimintatavan, jossa pienikin kiitos kerrotaan eteenpäin. Se luo työyhteisöön hyvän kierrettä, jossa kaikki haluavat tehdä parhaansa.

”Seniorikansalainen kiittää henkilökuntaa aulassa, kun hänelle on tilattu taksi ja varmistettu, että hän pääsee kyytiin”, Salo antaa esimerkin asiakkaan kiitoksesta, joka jaetaan koko työporukalle.

Yli 19 000 seurelaista työskenteli pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2023

Keikkatyö on oma taitolajinsa erityisesti silloin, kun työtä tehdään jopa päivittäin vaihtuvissa työkohteissa, pohtii Seuren toimitusjohtaja Anu Tuomolin. Voi olla jännittävää tupsahtaa uutena työntekijänä keskelle työpaikan arjen tohinaa.

”Siinä tilanteessa ihminen arvostaa myönteistä vastaanottoa ja sitä, että tuntee olonsa tervetulleeksi. Parhaimmillaan arki sujuu työpaikoilla hyvässä yhteistyössä oman ja Seuren väen kesken niin, että kaikki kantavat kortensa kekoon ja näin mahdollistavat palveluiden toimivuuden”, Tuomolin sanoo.

Seurelaiset valitsevat työpaikkansa ja työpäivänsä itse Seuren sovelluksen kautta. Työkeikkojen pituus vaihtelee yhdestä päivästä kuukausien mittaisiin työsuhteisiin. Seuren työntekijät ehdottivat omia suosikkejaan vuoden 2023 parhaaksi työkohteeksi marras-joulukuussa 2023 toteutetulla kyselyllä. Vuonna 2023 Seuressa työskenteli yli 19 000 ihmistä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla yli 3 500 eri työpaikassa sote- ja palvelualoilla, varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa.