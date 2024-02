Uuteen Matinkylän lukioon vaikuttamassa henkilöstö ja opiskelijat

Matinkylän lukioprojekti kesti noin 5 vuotta. Arkkitehtisuunnitelmista vastasi Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit. Heidän idealuonnoksensa Lyhty voitti lokakuussa 2020 suunnitelmakilpailun. Lukiorakennus on nimensä mukainen, valoisa ulkoa ja sisältä. Avaruuttakin riittää. Tilaa on 11 000 bruttoneliömetriä.

Tänä keväänä aloituspaikkoja tulee olemaan 230, ja jatkossa Matinkylän lukio tulee olemaan noin 840 opiskelijan lukio. Matinkylän lukiossa on yleislinjan lisäksi kuvataidelinja, jonne tänä keväänä otetaan 25 uutta opiskelijaa. Lisäksi rekrytoidaan lisää opettajia. Rehtori Harri Henttonen kertoo, että tällä hetkellä avoinna olevia virkoja on kuusi.

Viisi kerrosta erilaisia tiloja

Matinkylän lukiossa on viisi kerrosta. Luokat ovat kerroksittain opetusaloittain; esimerkiksi viidennessä kerroksessa on reaaliaineiden luokat, neljännessä matematiikan ja luonnontieteiden, kolmannessa kielten luokat. Rakennusta suunniteltaessa opettajat ovat olleet vahvasti mukana; esimerkiksi kuvataiteen tilojen suunnittelussa on kuultu alan opettajia. Luokkatilan tilan lisäksi kuvataiteella on oma studio.

- Luokissa on hyvin pistorasioita esimerkiksi läppäreille. Ne eivät ole tiellä eikä johtoihin kompastu, kehuu tutor Tommi Siren.

Lukiossa on myös muunneltavia luokkatiloja, joista saa joko yhden ison tilan tai useamman pienemmän; pienempien tilojen väliin voi vetää liukuovet, jotka eristävät hyvin ääntä.

- Voimme pitää esimerkiksi erilaisia infotilaisuuksia näissä isoissa luokissa, opinto-ohjaaja Marjut Lindqvist kuvaa.

Luokat on nimetty Itämeri-teemaisesti, ensimmäisen kerroksen pohjasedimentti-aihepiiristä ylöspäin.

- Itämeri on lähellä ja kuulumme Unesco-lukioiden Itämeri-verkostoon, rehtori kertoo. Luokkien nimeämisestä vastasivat opettajat.

Aulatiloissa yhteisöllisyyttä

Opiskelijoille on aulatiloissa runsaasti istumapaikkoja. Avoimien ovien päivässä ysejä opastamassa ollut Tommi Siren kertoo, että tulevat ykköset pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi käytävä kalusteisiin.

- Aulatiloista tulee aktivoivia, ne kokoavat opiskelijoita yhteen ja ovat yhteisöllisiä, kertoo Marjut Lindqvist.

- Auloihin tulee biljardipöytä, pöytäfutis ja lautapelejä, rehtori Henttonen täydentää.

Lukiosta löytyy opiskelijoiden käyttöön myös hiljaisen työn tiloja. Niissä voi tehdä vaikkapa ryhmätöitä tai jos tila on vapaana, omia opiskeluja.

- Tykkään, kun tämä lukio avara ja valoisa sekä istumapaikkoja riittää, sanoo opiskelija Naz Gültekin.

Ympäristö ei näy vain luokkien nimissä ja ikkunasta ulos katsottaessa. Rakennuksessa on otettu huomioon kestävä kehitys: katolla on aurinkopaneeleita, rakennuksen lämmitykseen ja viilennykseen käytetään maalämpöä.

- Lukio on myös erinomaisesti julkisen liikenteen saavutettavissa. Metro-asemalle tarvitsee ylittää vain lukion edessä oleva tie, bussit kulkevat muualta Espoosta ja vaikkapa Kirkkonummelta lähes ovelle, rehtori muistuttaa.

Taukotilat toiveiden mukaan

Henkilöstöä on kuunneltu koko lukioprojektin ajan. Marjut Lindqvist esittelee ylpeänä opettajien taukotilaa; henkilöstö sai vaikuttaa tilojen sijoitteluun ja varustukseen. Opettajille on viihtyisät tilat työskennellä ja viettää taukoa. Löytyy niin hiljaista tilaa kuin vetäytymistilaa sen mukaan, kuinka paljon rauhaa tarvitsee.

- Lukiosihteerit ovat saaneet itse suunnitella tilaansa. Tilassa on aidosti otettu huomioon se, että lukiosihteerit tekevät asiakaspalvelutyötä, Lindqvist kertoo. - Me opinto-ohjaajat saimme tarpeidemme mukaan kaksi pienryhmätilaa.

Liikuntatiloja riittää

Lukiosta ja sen ympäristöstä löytyy tiloja liikunnalle. Sisältä löytyy suuri liikuntasali, jonka katsomoon mahtuu 700 katsojaa. Tila otetaan tositoimiin jo vanhojen tansseissa perjantaina 9.2. Lukiolla on oma, kompakti ja viimeisimmillä laiteilla kalustettu kuntosali. Piha-aluekin on varsin komea. Ulkoa löytyy tekonurmikko, koripallokenttä ja ulkokuntosali. Tekonurmikon reunalla on Matinkylän lukiolaisten taidetta; vapaavalintaiseen kurssiin saivat osallistua muutkin kuin kuvislinjalaiset. Lukion liikunta-alueen taakse tulee rakentumaan Tynnyripuisto, jossa on ulkoilu- ja oleskelualue. Lukion naapurissa on Matinkylän uimahalli.

Matinkylän lukion avajaispäivänä lukiolaiset pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin erilaisin rastitehtävin.