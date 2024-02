Hyvinkään kaupunki saavutti energiansäästötavoitteet etuajassa

Hyvinkään kaupunki on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS) vuodesta 2004. Se on Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä vuosina 2017–2025.

Eri toimialojen energiatehokkuussopimusten tavoite on vapaaehtoisesti tehostaa energiankäyttöä. Ne ovat Suomen ensisijainen keino täyttää EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Hyvinkään kaupungin energiansäästötavoite nykyisellä sopimuskaudella 2017–2025 on 4 119 MWh vuodessa. Tähän mennessä saavutettu, vielä vuonna 2025 voimassa oleva Hyvinkään kaupungin vuotuinen energiansäästö on 6 244 MWh. Hyvinkää on siis jo saavuttanut sopimuskauden tavoitteensa (toteutuminen 152 %). Suurimmat säästöt on saatu ilmanvaihdossa käyntiaikojen muutoksilla ja lämmöntalteenottojen lisäyksillä, sekä katuvalaistuksen ja muun valaistuksen uusimisella.

Hyvinkää on mukana myös hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU- kuntien verkostossa ja kestävää elämäntapaa tavoittelevan FISU-verkoston (Finnish Sustainable Communities) jäsen. Kaupungin energiatehokkuustavoitteet tukevat osaltaan myös näitä tavoitteita.

Kaupungin energiansäästötyöryhmä valmistelee vuosittain Hyvinkään Energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon. Siihen kootaan kyseisenä vuonna tehtäviä toimia kaupunkikonsernissa ja myös sidosryhmissä. Vuosikello toimii energiatehokkuussopimuksen vuositason toimintasuunnitelmana.

Hyvinkään kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 29.1.2024 Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon kuluvalle vuodelle. Voit tutustua toimenpiteisiin erillisen linkin kautta.

