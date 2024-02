Alepa Kulosaari uudistuu – myymälä sulkeutuu kuukaudeksi

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut Alepa-ketjussa 11.1.2024 16:30:00 EET | Tiedote

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut Alepa-ketjussa 17.1.2024. Muutosneuvottelut koskevat Alepa-ketjun myymäläpäälliköitä, joita on yhteensä 119 henkeä. Alepa-ketjussa työskentelee noin 1300 ja koko HOK-Elanto-konsernissa yhteensä noin 6700 henkilöä. Muutosneuvottelut käydään toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Esitetyt muutokset voivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, ja/tai irtisanomisia. Alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan 65. Suunnitelman toteutuessa työnantaja pyrkii tarjoamaan nykyisestä tehtävästään irtisanotuille henkilöille muuta työtä Alepa-ketjusta tai laajemmin HOK-Elanto-konsernin palveluksesta, jotta työsuhde ei päättyisi. Vähennystarve voi kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan. Näillä muutosneuvotteluilla ei ole vaikutusta Alepoiden lukumäärään. Lähikaupan rooli asiakkaiden arjessa on murroksessa. HOK-Elannon ta