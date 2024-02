Nathalie Kuosa nimitetty Epicalin talousjohtajaksi – samalla yhtiön johtoryhmä uudistuu

Epical

Epical on pohjoismainen datakonsultointiyritys, joka on erikoistunut muun muassa dataan ja analytiikkaan, tietoturvaan, sovelluksiin ja integraatioihin. Yhdessä 500 digiasiantuntijan kanssa yritys tukee ja mahdollistaa asiakkaiden datan hallinnan, hyödyntämisen ja suojaamisen. Epical näkee vastuullisen datan hyödyntämisen tehokkaana työkaluna, jolla voidaan aikaansaada positiivisia muutoksia maailmassa. Se auttaa ratkaisemaan asiakkaiden ja yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia. Epical on Enfo Oy:n tytäryhtiö ja kuuluu KPY-konserniin. www.epicalgroup.com/fi

KPY

140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö.

Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme ja palveluitamme.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (Momentum-strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (Nova-strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan. https://www.kpy.fi/