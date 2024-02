Hämeessä suojeltiin luontoa satoja hehtaareita vuonna 2023

Metsäisiä elinympäristöjä suojellaan METSO-ohjelmalla

Metsäisiä luonnonsuojelualueita perustetaan pääosin METSO – vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman keinoin. METSO-ohjelma keskittyy nimensä mukaisesti metsien suojeluun, ja se on, kuten ohjelman nimessäkin mainitaan, maanomistajille täysin vapaaehtoista. Maanomistajan on toki oltava itse aloitteellinen, jos hän haluaa omistamansa alueen suojeltavaksi. Maanomistajien kiinnostus on poikinut runsaasti aloitteita, jopa ruuhkaksi asti. Suojeluun lopulta päätyviä kohteita joudutaan myös priorisoimaan, mutta kaikki kohteet käydään aina tarkistamassa. Metsäisiä alueita suojeltiin tai ostettiin Hämeen ELY-keskuksen alueella 526 hehtaaria.

Soita suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmalla

Luonnontilaisia soita suojellaan pääosin Helmi-elinympäristöohjelman keinoin. Samassa ohjelmassa voidaan suojella myös luonnontilaltaan heikentyneitä soita, mikäli ne ovat kohtuullisin kustannuksin ennallistettavissa, tai liittyvät laajempaan valuma-aluekokonaisuuteen. Hyvin usein soiden reuna-alueita on ojitettu, mutta keskiosat ovat luonnontilaisia. Tällöin voidaan suojella koko suo ja pyrkiä ennallistamaan niitä. Soita suojeltiin vuonna 2023 Hämeen ELY-keskuksen alueella 61 hehtaaria.

Luonnonsuojelusta maksetaan maanomistajalle korvaus

Luonnonsuojelualueen perustamisesta maksetaan maanomistajille verovapaa korvaus. Korvauksen maksaminen maanomistajalle edellyttää, että suojeltava alue täyttää ennakkoon asetetut biologiset valintakriteerit. Hämeen ELY-keskus maksoi vuonna 2023 maanomistajille korvauksia lähes 4,5 miljoonaa euroa, joka kohdistui lähes kokonaan METSO-ohjelmaan. Soidensuojeluun käytettiin vain pieni osa, johtuen luonnontilaisten soiden vähyydestä maakunnissa.

Muutamia kohteita perustettiin myös korvauksetta. Biologiset edellytykset ovat tällöin väljemmät, mutta joidenkin reunaehtojen on silti täytyttävä. Kokonaan korvauksetta perustettiin viisi luonnonsuojelualuetta. Näistä yksi sijaitsee yksityisen maanomistajan kiinteistöllä, ja loput kuntien ja järjestöjen omistamilla alueilla.

Luonnonsuojelualueen perustamisesta yleisesti

Metsien- ja soidensuojelu on METSO- ja HELMI-ohjelmissa maanomistajalle vapaaehtoista. Mikäli metsänomistajalla on mielestään suojelunarvoisia alueita omissa metsissään, hänen kannattaa selvittää mahdollisuus luonnonsuojelualueen perustamiseen varsinkin, jos alueen käyttö metsätalouteen ei ole varteenotettava tai mieluisa vaihtoehto. Suojelukelpoisuuden selvittäminen ei velvoita maanomistajaa mihinkään.

Ensimmäisenä kannattaa tutustua esimerkiksi metsonpolku.fi-sivustoon. Sieltä löytyy paljon tietoa luonnonsuojelualueen perustamisesta, ja sivuston kautta voi jättää myös hakemuksen. Hakemuksen jättäminen ei velvoita maanomistajaa mihinkään, eikä aluetta perusteta sopimatta ensin yksityiskohdista ja korvauksesta. Sivuston kautta löytyy myös yhteystietoja, ja tarvittaessa ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa lisää, puh. 0295 020 900.