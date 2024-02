Sijoitusvuosi 2024 alkoi myötätuulessa – rahastoihin virtasi 525 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Uusia pääomia sijoitettiin erityisesti osakerahastoihin yhteensä 463 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 54 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 99 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 14 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 77 miljoonaa.

milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2024 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.1.2024 Osakerahastot 463 463 62 708 Yhdistelmärahastot 99 99 32 166 Pitkän koron rahastot -77 -77 30 404 Lyhyen koron rahastot 54 54 17 110 Vaihtoehtoiset rahastot -14 -14 10 356 YHTEENSÄ 525 525 152 745

Vuosi 2024 alkoi osakemarkkinoilla myönteisissä tunnelmissa. Tammikuussa Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Positiivinen vire heijastui laajalti globaaleihin pääosakeindekseihin, lukuun ottamatta Kiinaa. Kiinassa heikko talouskasvu heijastui sen osakemarkkinoille. Yhdysvalloissa talouskasvuennusteita päivitettiin aiempaa positiivisempaan suuntaan. Euroopassa teollisuuden ostopäällikköindeksit nousivat ja euroalueen inflaation hidastui lähelle keskuspankin tavoitetasoa., Nämä antoivat aiempaa hieman valoisamman näkymän tulevaisuuteen.

Tammikuussa yrityslainojen riskilisät kaventuivat myönteisempien talousnäkymien ansiosta, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös lyhyet korot laskivat. Valtionlainojen korot hieman nousivat.

”Vuosi alkoi sijoitusmarkkinoilla myönteisissä tunnelmissa. Sijoittajia kiinnosti erityisesti osakerahastot. Sijoituksia hajautettiin laajasti eri osakerahastoluokkiin. Markkinatunnelmaa kuitenkin varjosti geopoliittisten riskien leviäminen Punaisellamerellä Jemenin huthikapinallisten tulittaessa rahtialuksia. Euroopan talouskasvua on jo haitannut toteutuneet geopoliittiset riskit. Kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, on taas hyödytty geopoliittisesta tilanteesta, mikä on heijastunut myönteisesti Intian pääosakeindeksin kehitykseen. Geopoliittisten riskien toteutuminen nykyistä laajemmin nostaisi nopeasti rahtikuljetusten hintoja ja heikentäisi pidemmällä aikavälillä maailmantalouden kasvua”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 342 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin vain Suomeen sijoittavista rahastoista yhteensä 12 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,11). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2024 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.1.2024 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -12 -12 6 361 -1 % Pohjoismaat 24 24 7 238 4 % Eurooppa 38 38 5 869 7 % Pohjois-Amerikka 167 167 9 466 18 % Japani 1 1 432 14 % Tyynenmeren alue 38 38 1 247 -6 % Kehittyvät markkinat 15 15 4 644 -3 % Maailma 175 175 25 936 13 % Toimialarahastot 17 17 1 516 7 % YHTEENSÄ 463 463 62 708

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 126 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 202 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72).

milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2024 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.1.2024 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR 111 111 6 226 3,5 % Luokitellut yrityslainat EUR -34 -34 10 368 5,3 % Korkeariskiset yrityslainat EUR -121 -121 3 812 8,4 % Valtioriski maailma -2 -2 191 2,0 % Luokitellut yrityslainat maailma -38 -38 6 250 2,9 % Korkeariskiset yrityslainat maailma -7 -7 1 079 5,2 % Kehittyvät markkinat 15 15 2 478 3,9 % YHTEENSÄ -77 -77 30 404

Rahastoraportti, tammikuu 2024

Markkinakatsaus, tammikuu 2024

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.