BritBox International laajentaa yhteistyösopimustaan BAFTA:n kanssa: BritBoxista tulee sekä elokuva- että televisiopalkintogaalojen koti Suomessa

BritBox on laajentanut sopimustaan BAFTA:n kanssa ja jatkaa EE BAFTA Film Awards -gaalan lähettämistä 18. helmikuuta 2024. Lisäksi sopimus laajenee ensimmäistä kertaa kattamaan BAFTA-televisiogaalan, joka järjestetään P&O Cruisesin kanssa 12. toukokuuta 2024.

Sopimus kattaa molempien palkintogaalojen rinnakkaislähetyksen yksinoikeudella vuosien 2024 ja 2025 aikana BritBoxin katsojille Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Australialaiset katsojat voivat myös katsoa molemmat palkintogaalat BritBoxista jälkikäteen.

BAFTA-televisiogaala lähetetään yhteistyössä P&O Cruisesin kanssa toukokuussa 2024. Gaalan valokeilassa ovat vuoden 2023 parhaat televisiosisällöt. Tämä on ensimmäinen kerta, kun televisiogaala lähetetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa.

77. kerran järjestetettävä EE BAFTA -elokuvagaala lähetetään suorana lähetyksenä Lontoosta sunnuntaina 18. helmikuuta 2024. Gaalan juontaa David Tennant ja punaisen maton tapahtumia juontavat Clara Amfo ja Alex Zane.

"BritBox on tunnettusti parhaan brittisisällön koti, jossa on Britannian merkittävimpien nimien tuotantoa ja ikonisia kulttuuritapahtumia. Tämä tekee BAFTA-gaalojen lähetyksestä katsojillemme ympäri maailmaa niin erityisen," sanoo Reemah Sakaan, BritBox Internationalin toimitusjohtaja. "BritBoxilla ja BAFTA:lla on yhteinen halu nostaa esiin parasta brittiläistä luovuutta. On ollut ilo työskennellä yhdessä ja laajentaa kumppanuuttamme sisältämään sekä BAFTA:n elokuva- että televisiopalkinnot myöhemmin keväällä."

