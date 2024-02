Verkkopalvelumaksu nousee 4,5 prosenttia Vaasan Sähköverkon alueella

Massiivinen aurinkovoimala Lapualle: Vaasan Sähkön osuus lähes kolmannes 20.12.2023 10:15:00 EET | Tiedote

Lapuan Heininevalle rakennettava aurinkovoimala on kansallisessa mittakaavassa erittäin suuri. EPV Energian rakennuttama teollisen mittaluokan laitos valmistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuva aurinkovoimala tuottaa arviolta noin 67 gigawattituntia sähköä vuodessa. Siitä Vaasan Sähkön osuus on noin 30 prosenttia. Toisen vaiheen on suunniteltu nostavan vuosituotannon yli 90 gigawattituntiin.