Sähkön markkinahinta laski, tulos parani

Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana nähtiin sähkön markkinahinnassa laskua, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä suunta oli toinen. Sähköpörssin keskihinnassa (56,47 €/MWh) tultiin vuoden aikana reilusti alas edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta (154,04 €/MWh).

Huhtikuussa käynnistyi Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto ja alkuvuodesta Närpiön Norrskogenissa sijaitsevan tuulivoimapuiston sähköntuotanto, mikä näkyy myös Vaasan Sähkön suuremmassa sähköntuotantomäärässä, kertoo toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Loppuvuodesta päätettiin osaomistuksesta EPV Energian Lapualle rakennuttamassa teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksessa.

- Riskienhallintaa on jatkettu edellisvuosien mukaisilla periaatteilla, avaa Damlin. Onnistunut suojausstrategia, kaukolämmön uudet investoinnit ja tuotantolaitosten hyvä tekninen toimivuus ovat mahdollistaneet hyvän tuloksen loppuvuoteen 2023 ja antavat positiiviset lähtökohdat vuodelle 2024.

Alan väliaikaisia voittoveroja koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden alkupuolella koskien niin sanottua windfall-veroa. Vaasan Sähkö ei ylittänyt veron maksamiseen määriteltyä tuottotasoa.

Sähkön myynnissä asiakasmäärä kasvussa

Sähkön myynnissä ei vielä onnistuttu tekemään voittoa. Syy tähän on vuoden ensimmäisen kvartaalin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinta, joka loppuvuoden 2022 tehdyn päätöksen mukaan pidettiin alhaisemmalla tasolla kuin mitä tuloksellinen liiketoiminta olisi vaatinut. Alhaisemman hinnan kausi sijoittui ajankohtaan, jona sähkönkulutus on suurta ja energia-alalla perinteisesti tehdään tulosta, ja siksi se vaikutti vahvasti koko vuoden 2023 tulokseen. Vuoden aikana päivitetyn sähkönmyynnin strategian toimenpideohjelma on kuitenkin jo alkanut tuottamaan tulosta.

- Vuoden 2023 aikana asiakkaiden valinnoissa nähtiin selkeä siirtymä pörssisähköön. Trendi on ollut vahva koko alalla.

Damlin tuo myös esille sen, että asiakkaat ovat aktiivisesti hyödyntäneet Vaasan Sähkön sovellusta kulutuksen seurantaan. Konsernin asiakkaat ovat nimenneet sovelluksen suosituimmaksi asiakasedukseen, ja loppuvuonna myös koko energia-alan tutkimuksessa Vaasan Sähkön digitaaliset ratkaisut nousivat alan kärkeen.

Kaukolämmössä useita investointeja tuotantoon

Myös kaukolämmössä asiakasmäärä kasvoi. Tuotantoratkaisuissa jatkettiin toimenpiteitä, joilla pyritään yhä pienempiin kaukolämmön päästöihin, suurempaan joustoon energiajärjestelmässä ja kustannustehokkuuteen. Vuonna 2023 näitä olivat Vaskiluodon lämpövaraston laajennus ja kahden uuden sähkökattilan käyttöönotto sekä Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen joulukuussa valmistunut hukkalämpölaitos.

- Kaukolämmössä vuosi oli tuloksellisesti todella haastava. Mainitut investoinnit näkyivät kuitenkin konsernin parantuneena tuloksentekokykynä jo vuoden viimeisen kvartaalin aikana.

Myös sähköverkkopuolella investointien vuosi

Vaasan Sähköverkon älymittarihanke on edennyt aikataulussaan. Vuoden 2024 loppuun mennessä yhtiö asentaa jakelualueensa asiakkaille uudet varttimittaukseen kykenevät sähkömittarit. Mittareista on nyt asennettu noin kolmannes.

Vaasan Sähköverkon vuosi oli investointipainotteinen ja yli puolet liikevaihdosta käytettiin investointeihin, joita mittari-investointi mukaan lukien oli yhteensä 15,9 milj. euroa. Vuoden suurin verkostohanke oli Gerby–Westenergy-voimajohto.

Asiakkaiden säästäväisempi sähkönkäyttö näkyi edelleen siirretyn sähkön määrässä, joka laski neljällä prosentilla verrattuna vuodentakaiseen. Loppuvuonna tehdyn asiakaskyselyn mukaan asiakkaat olivat alaan verrattuna keskimääräistä tyytyväisempiä Vaasan Sähköverkon häiriöiden määrään sekä vikojen korjausnopeuteen.

Konsernille vastuullisuusstrategia

Vaasan Sähkö -konsernin vastuullisuusstrategian painopistealueet, tavoitteet ja visio määriteltiin vuonna 2023 emoyhtiö Vaasan Sähkölle ja tytäryhtiö Vaasan Sähköverkolle.

- Vuonna 2024 valitsemme konsernille ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun mittarit sekä määrittelemme niiden seurannan ja tarvittavat toimenpiteet, kertoo Damlin työn etenemisestä.





Vaasan Sähkö -konserni 1–12/2023 *) 1–12/2022 Liikevaihto M€ 198,7 329,9 Liikevaihdon muutos % -39,8 58,1 Liikevoitto M€ 13,6 6,1 Liikevoitto % 6,8 1,8 Investoinnit M€ 24,6 32,0 Omavaraisuusaste % 49,0 40,8 Sähkön myynti asiakkaille GWh 1 467 1 593 Sähkön tuotanto GWh 1 935 1 558 Kaukolämmön myynti GWh 716 693 Sähkönsiirto GWh 888 927

*) Tulostiedot perustuvat vielä vahvistamattomaan tilinpäätökseen.