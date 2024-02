Hyvinvointialueiden omavalvonta toimii vaihtelevasti

Usealla hyvinvointialueella toiminnan yhtenäistäminen on kesken, mikä on vaikeuttanut omavalvonnan toteuttamista. Myös valvontaprosessit ovat keskeneräisiä. Omavalvontaa vaikeuttaa lisäksi se, että käytössä on useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Lakisääteiset omavalvontaohjelmat hyvinvointialueilla on kuitenkin jo laadittu, ja omavalvontaohjelman osana laissa erikseen säädettyjen omavalvontasuunnitelmien laatiminen on aloitettu.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi palveluissa hyvinvointialueet suunnittelevat laajasti digi- ja etäpalveluiden hyödyntämistä ja varhaisen tuen vahvistamista. Henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi suunnitteilla oli palkkauksen kehittämistä ja ostopalvelujen käyttöä sekä muutoksia esimerkiksi toiminta-alueisiin, tehtävien kohdentamiseen ja johtamiseen.

Valvontaviranomaiset jatkavat omavalvonnan varmistamista

Omavalvonnan toteutumista arvioitiin vuoden 2023 aikana Valviran ja aluehallintovirastojen tekemillä ohjaus- ja arviointikäynneillä hyvinvointialueille, HUS-yhtymään ja Helsingin kaupungille. Käynnit olivat osa valvontaviranomaisten suunnitelmallista valvontaa. Niiden tavoitteena oli edistää hyvinvointialueiden omavalvonnan onnistumista ja varmistaa omavalvonnan toteutuminen. Käyntien aikana tarkasteltiin erityisesti lastensuojelua, neuvola-asetuksen toimeenpanoa, lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa, hoitoon pääsyä sekä kotihoitoa.

Valvira ja aluehallintovirastot jatkavat hyvinvointialueiden tukemista omavalvonnan kehittämisessä ja palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistamisessa.