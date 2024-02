Lumet painavat hallien kattoja – lumi painaa nyt Keski-Suomen alueella tavanomaista enemmän

Lumen vesiarvo (lumen paino) on Keski-Suomen alueella tavanomaista suurempi. Siksi nyt onkin viimeistään sopiva aika poistaa lumet suurten hallien, maneesien ja erityisesti kuplahallien katoilta, jos sitä on sinne päässyt kertymään. Nyrkkisääntönä on, että 50 cm lumikerros hallien katoilla ja 20 cm kuplahallien katoilla saattaa aiheuttaa sortumavaaran. Sortumavaaraan riittää, että tämä määrä lunta on kasaantunut, vaikka vain johonkin osaan kattoa.