Vihreät: Maria Ohisalo ehdolle eurovaaleihin

"Suomen ja suomalaisten etu on vahva Euroopan unioni. Suomalaisille EU on rohkeiden maiden liitto, joka seisoo yhtenä rintamana Venäjän Eurooppaa kohtaan osoittamaa aggressiota vastaan. Tarvitsemme vahvan EU:n, jolla on voimaa ja yhtenäisyyttä torjua globaaleja ilmasto- ja ympäristökriisejä sekä vahvistaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Pienen Suomen etu on myös vahvat ja toimivat sisämarkkinat sekä yhtenäiset säännöt liiketoiminnalle. Kiitän vihreitä luottamuksesta ja olen valtavan innoissani ehdokkuudesta”, toteaa Maria Ohisalo.

Sisäministerinä ja ympäristö- ja ilmastoministerinä sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ministerineuvostoa vetäneenä ja nykyisenä eduskunnan suuren valiokunnan jäsenenä Ohisalolla on ajankohtaiset verkostot ja työkalupakki europarlamentissa vaikuttamiseen.

”Fossiiliriippuvuudesta irtautuminen on EU:n suurin haaste paitsi ilmaston näkökulmasta, myös talouden, turvallisuuden ja ihmisten arjen näkökulmasta. Jos emme rakenna eurooppalaisia yhteiskuntiamme kestävämmiksi nyt, olemme jatkossakin riippuvaisia fossiilienergiasta ja sillä rahaa tekevistä yksinvaltiaista. Olen ollut ministerinä edistämässä kestävää siirtymää ja tätä työtä haluan jatkaa”, Ohisalo sanoo.

”Jos EU ei seiso arvojensa takana, ei se voi niitä muiltakaan vaatia. Tarvitsemme entistä vahvempia eurooppalaisia oikeusvaltioita ja demokratioita sekä ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja edistävää politiikkaa myös rajojemme ulkopuolella. EU:n on tehtävä kaikkensa paitsi Ukrainan tukemiseksi, myös rauhan saamiseksi Gazaan ja Kiina-riippuvuudesta irtautumiseksi. Kun silmät ovat avautuneet Venäjän toiminnalle, ei riippuvuuksia kannata rakentaa muihinkaan ihmisoikeuksia polkeviin maihin.”, Ohisalo toteaa.