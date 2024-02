Sofia Virta: “On tärkeää, että Suomi rakentaa profiiliaan uskottavana liittolaisena muille Nato-jäsenmaille”

Virta alleviivasi puheessaan Nato-tehtäviin osallistumisen merkitystä, kun Suomi on ensimmäistä kertaa lähettämässä joukkojaan mukaan Naton jäsenenä.

– Suomen Nato-jäsenyyden vasta muovautuessa tämä onkin erinomainen paikka Suomelle näyttää osaamisensa ja vahva sitoutumisensa yhteiseen puolustukseen. Samalla kerrytämme kokemusta ja pääsemme kehittämään Suomen profiilia Naton jäsenmaana. Puolustusvoimien henkilöstölle tämä tarjoaa yhteistoimintakokemusta osana Natoa, minkä päälle osaamisen kehittämistä voidaan jatkossakin rakentaa. Yhteisillä rakenteilla, harjoittelulla, sotilaallisella läsnäololla ja muulla tiiviillä yhteistyöllä huolehditaan siitä, että Naton pelotteen takana on myös sitä vastaava suorituskyky, Virta sanoi.

Virta painotti ryhmäpuheessaan vastavuoroisuutta, joka Nato-jäsenyyteen kuuluu. Suomi sitoutuu luotettavana liittolaisena puolustamaan koko Naton aluetta – samoin Suomi saa tarvittaessa Nato-kumppaneiden tuen selkänojakseen tarpeen niin vaatiessa.

– On tärkeää, että Suomi rakentaa profiiliaan uskottavana liittolaisena muille Nato-jäsenmaille. Vastavuoroisuuden periaate on keskeinen osa Naton toimintaa ja sen pelotetta, johon puolustusliiton voima perustuu – ketään ei jätetä yksin. Tämä on vahva suoja Suomelle ja suomalaisille, sitoumus, jota meidän täytyy vaalia ja kunnioittaa. Siksi rauhan ajan tehtäviin osallistumalla näytämme myös konkreettisesti, että Suomeen voi luottaa ja me kannamme vastuumme osana yhteistä puolustusta ja sen kehittämistä, Virta sanoi.

Virta näkee, että kun Suomi Naton jäsenenä edistää Euroopan ja maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta, tulee nimenomaan keskittyä rauhan ja demokratian vahvistamiseen.

– Suomella on erinomainen tilaisuus tarjota jo kertynyttä erityisosaamistaan Naton käyttöön ja tuoda esille se lisäarvo, jota voimme uutena jäsenenä puolustusliittoon tuoda. Meidän tulee myös painottaa Naton tehtävää rauhan ja demokratian vahvistamisessa, erityisesti tässä maailman ajassa, jossa elämme, on näiden Naton omien arvojen mukaisen toiminnan merkitys valtavan suuri, sanoitti Virta.

Virta nosti myös esiin panostamisen EU:n yhteiseen puolustukseen Nato-yhteistyön rinnalla erityisesti Euroopan kiristynyt turvallisuustilanne huomioiden. Hän myös peräänkuulutti vahvan tuen jatkamista Ukrainalle konkreettisin puolustusteollisuuden panostuksin.

– Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia panostuksia yhteisen puolustuksemme kehittämiseen sekä osana Natoa että sen ulkopuolella. Kiristynyt turvallisuustilanne, joka meillä on käsissä Euroopassa, alleviivaa entisestään yhtenäisyyden tarvetta Euroopan valtioiden kesken. Juuri nyt kiireellisintä on vihdoin valjastaa Euroopan puolustusteollisuus toden teolla Ukrainan tueksi, Virta painotti.

Lopuksi Virta halusi vielä kiittää mukaan operaatioon lähteviä suomalaisia heidän osallistumisestaan.

– Kuten Valtioneuvoston selonteossa huomioidaan, Naton toimintaan osallistuminen ei ole vaaratonta ja siihen osallistumisessa on myös riskejä. Siksi haluankin vielä lopuksi kiittää mukaan tehtäviin lähteviä suomalaisia sotilaita heidän merkittävästä henkilökohtaisesta panoksestaan Suomen Nato-jäsenyyden rakentamiseen jäsenyytemme alkutaipaleella, Virta kiitti.

