Joni Pursiainen Enfon talousjohtajaksi

Pursiainen on työskennellyt aiemmin esimerkiksi talousjohtajana sekä liiketoimintojen palveluiden johtajana ICT-alan palveluita tarjoavassa Rejlers Finland Oy:ssä. Tehtävään Pursiainen siirtyy kattoristikoiden tuotantolinjoja valmistavasta Trussmatic Oy:stä, jossa hän on toiminut talousjohtajana. Hänellä on laaja kokemus eri toimialoilta ja yhtiöiden eri murrosvaiheista.

”Olen erittäin iloinen saadessani liittyä enfolaisten joukkoon. Enfo on 60 vuoden matkallaan edennyt mielenkiintoiseen vaiheeseen ja odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään ja kasvattamaan yrityksen liiketoimintaa sekä tuomaan oman osaamiseni ja kokemukseni yrityksen omistajien, asiakkaiden ja henkilökunnan palvelukseen. Olen jo näin ennen aloittamistani aistinut Enfolla ja KPY:llä erittäin vahvan ihmisiä, niin asiakkaita, työntekijöitä kuin muitakin sidosryhmiä arvostavan kulttuurin, jonka pohjalle kasvua, kannattavuutta ja liike-elämänvoimaa on hyvä rakentaa,” toteaa Pursiainen.

”On hienoa saada Pursiaisen kaltainen osaaja tiimiimme. Hän on monipuolinen taloushallinnon asiantuntija, jolla vahvat analyyttiset valmiudet ja laajaa kokemusta. Hän tukee yhtiön kehittämistavoitteita sekä uuden strategian toteuttamista, joka tähtää liiketoimintojen asemoinnin terävöittämiseen sekä kasvun ja kannattavuuden vahvistamiseen,” kommentoivat Enfon IT Services -liiketoiminnan vetäjä Nina Annila sekä Enfon hallituksen puheenjohtaja ja KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Enfon pääomistaja on Osuuskunta KPY. Enfolla on toimipisteet Espoossa, Kuopiossa ja Tampereella. Pursiainen raportoi yhtiön IT Services -liiketoiminnan vetäjälle Nina Annilalle (EVP, IT Services).