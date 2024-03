Viinilehti valitsi Vuoden valkoviinin 2024

Viinilehden Vuoden valkoviini 2024



Nivarius Edición Limitada 2019

NIVARIUS, DOC RIOJA, RIOJA, ESPANJA, TILAUSVALIKOIMA 946104

Tuomariston arvio: Erittäin moniulotteinen ja tyylikkäästi kehittynyt tuoksu, jossa on pähkinää, kypsää omenaa, paahteisuutta, hienostunutta tammea ja tynnyrikypsytyksen tuomaa makeaa mausteisuutta. Kuiva, runsaan hedelmäinen ja varsin voimakas maku toistaa tuoksun aromit. Viinissä on runsaasti hedelmäisyyttä, jota mausteisuus ja runsas sitruksinen hapokkuus ryhdittävät. Suutuntumaltaan varsin napakka viini jättää pitkään maistuvan, paahteisen ja lämminhenkisen jälkivaikutelman, jossa on maapähkinän ja jännittävästi jopa marsipaanin sävyä.

Ruokasuositus: Runsaat punalihaiset kalaruoat ja selkeämakuinen vaalea liha.

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 25,98 €

Viinilehden Vuoden valkoviini 2024 -kilpailun voittajakolmikko

Nivarius Edición Limitada 2019

NIVARIUS, DOC RIOJA, RIOJA, ESPANJA, TILAUSVALIKOIMA 946104



Cono Sur Single Vineyard Block 23 Riesling Organic 2022

VIÑA CONO SUR, DO VALLE DEL BIO-BIO, BÍO BÍO, CHILE, ALKO 578227

Esporão Reserva Branco 2022

ESPORÃO, DOC ALENTEJO, ALENTEJO, PORTUGALI, TILAUSVALIKOIMA 950114

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: Viinilehden Vuoden valkoviini on valittu!

Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Arviot ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa punaviineistä löytyy uusimmasta, viikolla 10 ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta.

Tuomariston kommentti kilpailusta:

Lähes puolet tämän vuoden kilpailuun ilmoitetuista viineistä oli valmistettu Rieslingistä, toiseksi suosituin lajike oli Sauvignon Blanc. Kaikki finalistit olivat korkealaatuisia ja harmonisia. Lopullisen kärkikolmikon valinnassa korostuivat viinien autenttisuus, jäljitettävyys ja poikkeuksellinen herkullisuus.

Vuoden valkoviini on erittäin harmoninen ja luonteikas Nivarius Edición Limitada vuodelta 2019 Espanjan Riojasta. Tuottaja keskittyy klassisella punaviiniseudulla poikkeuksellisesti valkoviineihin. Viinin päälajike (70 %) Viura on kypsynyt talon 80-vuotiaissa köynnöksissä 400–500 metrin korkeudessa. Toinen viinissä käytetty lajike on lähes sukupuuttoon kuollut Maturana Blanca. Yhdeksän kuukauden kypsytys isoissa tammisammioissa on tuonut viiniin hienovaraista tammen vivahdetta.

Hopeasijalle nousi viime vuoden superherkullinen voittaja Cono Sur Single Vineyard Block 23 Riesling Organic 2022.

Pronssia sai leveän hedelmäinen Esporão Reserva Branco 2022 Portugalin Alentejosta. Myös siinä käytetyt rypälelajikkeet, Antão Vaz, Arinto ja Roupeiro, poikkeavat voittajan tavoin valtavirrasta.

Näin valinta tehtiin:



Viinilehden Vuoden valkoviinin valintaa varten Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo maistoivat sokkona noin 300 vakio- ja tilausvalikoiman valkoviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja noin 30 euroon. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joissa olivat mukana lisäksi Pia Nisén ja Tomi Salonen. Nisén osallistui myös loppukilpailun 27 viinin sokkomaistoon. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 4.