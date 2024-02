Näin Vaasaa suunnitellaan – vuoden 2024 kaavoituskatsaus on ilmestynyt

Valtioneuvosto vahvisti Pohjanmaan työllisyysalueen 23.2.2024 13:54:39 EET | Tiedote

Valtioneuvosto on vahvistanut Pohjanmaan työllisyysalueen istunnossaan 22.2. Taustalla on lakiuudistus, jossa työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille ja työllisyysalueille vuoden 2025 alusta. Vaasa on vetovastuussa Pohjanmaan työllisyysalueella.