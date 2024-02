Huoltovarmuuskeskus selvittää kulttuurialan huoltovarmuustoiminnan käynnistämistä

Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota 27.10.2023 14:04:37 EEST | Tiedote

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kaasun toimitusvarmuusasetuksen (2017/1938) toimivaltaisena viranomaisena todennut asetuksen mukaisen hälytystason kaasun toimitusvarmuuden osalta. Päätöksen taustalla on asetuksen mukainen tekninen tarkastelu. Balticconnector -merikaasuputki vaurioitui 8.10.2023, minkä takia merkittävä kaasun tuontiyhteys on poissa käytöstä talvikaudella 2023/2024 vähintään viiden kuukauden ajan.