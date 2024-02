Liikennevakuutuslain muutos toisi vuokrattavat sähköpotkulaudat vakuutusturvan piiriin – taustalla EU-direktiivi

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos ne ylittävät laissa säädetyt nopeus- tai painorajat. Vuokrakäyttöisillä sähköpotkulaudoilla olisi oltava liikennevakuutus painosta riippumatta.

”Vakuutusyhtiöt ovat valmiudessa vakuuttamaan sähköpotkulautoja, jos esitys liikennevakuutuslain uudistukseksi toteutuu. Uudistus selkeyttää sitä, mitkä sähköiset liikkumisvälineet tulee jatkossa vakuuttaa. Kuluttajalle tämä lisää turvallisuutta, kun entistä isompi osa liikkumista on liikennevakuutuksen piirissä”, sanoo Finanssiala ry:n juristi Mona Redsven.

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä tapahtuneet henkilövahingot sekä ajoneuvon omistajalle että toisille osapuolille. Toisille osapuolille vakuutus korvaa myös omaisuusvahingot. Sähköpotkulaudan kuljettajan vakuutusturva sisältää kuitenkin vain onnettomuudesta aiheutuneet sairaanhoitokulut.

Hallituksen esityksen mukaan yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos välineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa. Myös lasten käyttöön tarkoitetut liikkumisvälineet on vakuutettava, jos nopeus- tai painoraja ylittyy. Vuokraustoiminnassa vakuuttamisvelvollisuus koskee sähköpotkulautoja painosta ja nopeudesta riippumatta. Lakiesitys pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin.

Sähköavusteiset polkupyörät jäävät lakiesityksessä liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle painosta riippumatta, jos niiden moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 kilometrin tuntinopeudessa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2024.