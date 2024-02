Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemusruuhkan purku jatkuu

Sekä Valvirassa että aluehallintovirastoissa on lisätty henkilöstöä sekä hakemusten käsittelyyn että asiakkaiden neuvontaan, yhteensä noin 30 henkilöä. Ruuhkan purkamiseksi on tehty myös runsaasti ylityötä.

Ylijohtaja Markus Henriksson kertoo, että tilanne on vaikea, mutta uskoo sen kääntyvän paremmaksi kevään aikana, sillä työtä sen eteen tehdään korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla.

”Henkilöresurssien vahvistamisen lisäksi rekisterin sähköiseen asiointiin on tehty runsaasti korjauksia ja asiakkaan ohjeita on selkeytetty. Tämä työ edelleen jatkuu. Tällä hetkellä palveluntuottajien on kuitenkin hyvä varautua useamman kuukauden käsittelyaikaan”, pahoittelee ylijohtaja Markus Henriksson.

Palveluntuottajien rekisteröinti ja Soteri-rekisteri perustuvat vuoden 2024 alussa tulleeseen sote-valvontalakiin. Laki toi merkittäviä muutoksia ja useita uusia vaiheita viranomaisen käsittelyprosessiin, mikä myös vaikuttaa käsittelyaikatauluun.

Uusi laki on muuttanut myös erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Aiemmin he saivat aloittaa toimintansa pelkällä ilmoituksella aluehallintovirastoon. Nyt heidän on odotettava viranomaisen myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toiminnan aloittamista.