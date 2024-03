TIEDOTE MACPEOPLE OY:N YRITYSKAUPASTA 1.3.2024

Italialainen C&C S.p.A on hankkinut sadan prosentin omistusosuuden Applen tuotteita myyvästä iDeal Groupista MM Grupp OÜ:lta. Osana yrityskauppaa Suomen johtava Apple-tuotteisiin erikoistunut jälleenmyyjä MacPeople Oy ja sen 1Store-myymäläketju siirtyvät italialaisen C&C S.p.A:n omistukseen. (www.cec.com)

MM Grupp OÜ:n hallituksen jäsen Kristel Volver kertoo MM Grupp OÜ:n keskittyvän jatkossa ydinliiketoimintoihinsa ja vetäytyvän asteittain rahoitussijoituksista.

"iDeal on ollut alusta asti onnistunut sijoitus, josta on kasvanut tärkeä toimija MM Grupp -konsernissa Virossa, Latviassa ja Suomessa. Ideal Groupin myyminen toimialan vahvalle strategiselle toimijalle on looginen askel, sillä C&C on jo entuudestaan merkittävä Applen kumppani Italiassa, Ranskassa ja vuodesta 2023 myös Ruotsissa", Volver toteaa.

C&C on vuonna 2001 Italiassa perustettu, Euroopan suurin Apple-jälleenmyyjäketju, joka on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Nyt toteutuneen yrityskaupan ansiosta C&C:n verkostoon kuuluu yhteensä 101 Apple-myymälää Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa sekä Virossa ja Latviassa.

Yrityskaupan myötä Suomen suurin Apple-tuotteisiin erikoistunut jälleenmyyjä MacPeople ja sen 1Store-myymäläketju siirtyvät osaksi Euroopan suurinta Apple-jälleenmyyjää C&C:tä. MacPeoplen yritysmyynti sekä 1Storen neljä Apple-myymälää Helsingissä ja Turussa jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Myös 1store.fi -verkkokauppa sekä Wolt-kotiinkuljetus palvelevat Apple-asiakkaita kuten ennenkin.

MacPeople Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kohonen näkee tulevaisuuden valoisana.

”Toteutunut yrityskauppa vahvistaa merkittävästi MacPeoplen asemaa Suomen johtavana Apple-tuotteiden jälleenmyyjänä Suomen kilpaillulla markkinalla. Osana Euroopan suurinta Applen jälleenmyyjäyritystä C&C:tä voimme palvella kaikkia asiakkaitamme Suomessa entistä paremmin. C&C:n resurssit ja osaaminen tukevat MacPeoplen toimintaa kaikilla osa-alueilla.”

”Laajennamme aktiivisesti palvelutarjoomaamme ja kehitämme myymäläverkostoamme yhdessä Applen kanssa entistä kiinnostavammaksi ja houkuttelevammaksi. Apple-asiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme premium-tason palvelua myös jatkossa myymälöissämme Aleksanterinkadulla, Kampissa, Triplassa ja Hansakorttelissa.”