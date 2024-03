Vaasan kaupunginteatterin syksyssä Cabaret ja Komisario Palmun erehdys

”Tutkimme tulevalla kaudella valtaa ilmiönä. Miten sitä käytetään, miten sitä voidaan käyttää väärin ja miten se muuttaa tai voi muuttaa maailmaa niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta”, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Huvioikeus on oodi ilolle, yhteydelle ja sukupolvien yhteistyölle

Vaasan kaupunginteatterin syksyn avaa 5.9.2024 vauhdikas ja riemukas lastennäytelmä Huvioikeus. Teoksessa Vaasan kaupunginteatterissa on tapahtunut eriskummallinen henkilöllisyysrikos – on paljastunut, että lapsirooleja esittävätkin aikuiset näyttelijät, jotka eivät ymmärrä lasten elämää. Huvioikeuden presidentti kutsuukin kaikki Vaasan Huvioikeuden pääkäsittelyyn Julia-saliin. Huvioikeus on esitys jokaiselle, joka tunnistaa arjessaan tarpeen riemulle, rakkaudelle ja perusteelliselle pelleilylle.

Kantaesitys tehdään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Teoksen ohjaa ohjaajaopiskelija Eeva Rajakangas (vier. / TeaK) ja skenografina toimii lavastuksen opiskelija Toini Nissinen (vier. / TeaK). Äänet suunnittelee Marko Rokala ja valot Teemu Vähänen. Näyttämöllä nähdään Maija Rantala (vier. / Novia), Anna Lemmetti-Vieri ja Ville Härkönen.

Cabaret valloittaa Romeo-näyttämön

Romeo-näyttämöllä ensi-iltansa 12.9.2024 saa klassikkomusikaali Cabaret, joka on tarina elämännälkäisistä ihmisistä vuosien 1929-1930 Berliinin sykkeessä. Nuori amerikkalainen kirjailija Clifford Bradshaw etsii itseään, ihannoi vapaata maailmaa. Englantilainen kabareelaulaja Sally Bowles nauttii asemastaan Kit Kat Klubin rakastettuna päätähtenä. Heidän kohdatessaan käynnistyy musikaalin tarina.

Cabaret on show, jossa mietitään: Millainen rakkaus on sallittua? Opimmeko me historiastamme? Pitäisikö ummistaa silmät vai katsoa ympärilleen? Cabaret on show, jonka huumava syke vääristyy kylmenevässä maailmassa. Visuaalisesti musikaali lainaa menneestäkin, mutta koreografioiden vauhti on tätä päivää.

Musiikin teokseen on säveltänyt John Kander, musikaalin käsikirjoituksesta vastaa Joe Masteroff ja laulujen sanoituksesta Fred Ebb. Musikaalin ohjaaja-koreografina vierailee Reija Wäre, joka on tehnyt monipuolista uraa Suomessa esittävän taiteen alueilla toimivana ohjaaja-koreografina ja työskennellyt eri tyylilajeissa oopperasta katutanssiin ja tv-tuotannoista teatteriin, urheiluun ja massatapahtumiin. Musikaalin kapellimestarina toimii Sauli Perälä, pukusuunnittelijana Joona Huotari (vier.) ja lavastajana Mika Haaranen. Sally Bowlesina vuorottelevat Saana Rautavaara ja Emma-Sofia Hautala. Clifford Bradshawina nähdään Oiva Nuojua ja Seremoniamestarina Petteri Hautala. Cabaret on viimeksi nähty Vaasan kaupunginteatterissa vuonna 2000.

Jännitysnäytelmä Komisario Palmun erehdys

Syksyn viimeisenä ensi-iltana nähdään parhaimpana Palmu-dekkarina pidettyyn tarinaan perustuva jännitysnäytelmä Komisario Palmun erehdys. Teatteriversion kirjailija Mika Waltarin luomasta tarinasta on dramatisoinut Joel Elstelä. Ensi-iltansa 1.11.2024 saava teos kertoo Helsingin Eirassa tapahtuvasta rikkaan rattopojan kuolemantapauksesta. Upporikas Bruno Rygseck löytyy hukkuneena omaan kylpyammeeseensa. Komisario Palmu ryhtyy avustajiensa Kokin ja Virran kanssa selvittämään tapaturmaksi väitettyä tapausta. Epäluuloa herättää, että kaikki kuuluisan suvun jäsenet ovat olleet Brunon talolla juuri tapaturman sattuessa.

Ohjaajana teoksessa vierailee ohjaaja-dramaturgi Milko Lehto, jonka töitä on nähty muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa ja Turun kaupunginteatterissa. Teokseen lavastuksen suunnittelee Taideyliopiston esittävien taiteiden lavastuksen professori Liisa Ikonen, joka vierailee Vaasassa jälleen tauon jälkeen. Puvut jännittävään ja hauskaan dekkariin suunnittelee pukusuunnittelija Emilia Eriksson.

Näyttämöllä Komisario Palmuna nähdään vieraileva näyttelijä Aimo Räsänen, joka on työskennellyt monipuolisesti teatterin, television ja elokuvien parissa. Komisario Palmun rooli ei ole Räsäselle vieras, sillä hän tulkitsi Palmun roolin Tampereen Komediateatterin juhlavuotisnäytelmässä Levätkää rauhassa, komisario Palmu, joka sai ensi-iltansa vuonna 2021. Räsänen on ollut kiinnitettynä Tampereen Työväen Teatterissa vuodesta 1995 alkaen. Kokkina Romeo-näyttämöllä nähdään Vaasan kaupunginteatteriin vuoden tauon jälkeen palaava Timo Luoma ja Virtana Oiva Nuojua.

Liput Romeo-näyttämön esityksiin Cabaret ja Komisario Palmun erehdys tulevat myyntiin keskiviikkona 6.3.2024 klo 12.

”Cabaret’n sanoin: Willkommen, bienvenue, welcome!” toivottaa Seppo Välinen.

