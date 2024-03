Naisyrittäjän euro on 86 senttiä – inflaatio on herättänyt naisyrittäjät tarkistamaan hinnoitteluaan

Jakamalla ajantasaista tietoa palkkioeroista UKKO.fi haluaa herättää keskustelua ja murtaa yrittäjyyteen liittyviä ennakkoluuloja. Naisyrittäjien määrä on ollut kasvusuunnassa niin UKKO Kevytyrittäjä- kuin toiminimi- ja osakeyhtiöyrittäjille räätälöidyssä UKKO Yrittäjä -palvelussa.

- On upeaa, että yrittäjyys kiinnostaa naisia enenevissä määrin ja tätä kautta saamme monipuolisuutta niin yrityselämään kuin tarjottaviin palveluihin. Naisten perustamien yritysten määrä kasvaa vuosittain myös UKKO-palvelussa. Viime vuonna naiset perustivat lähes 2 000 uutta Y-tunnusta palvelussamme, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren.

Kuluneen vuoden aikana talouden heikentyneet näkymät ja inflaatio ovat vaikuttaneet myös pienyrittäjien arkeen ja tulevaisuuden näkymiin. UKKO.fi pienyrittäjille toteuttaman pienyrittäjyyskyselyn mukaan 26 % kyselyyn vastanneista naisyrittäjistä on nostanut hintojaan kuluneen vuoden aikana, miesyrittäjillä vastaava luku oli 22 %**.

UKKO.fi tutki: näissä tehtävissä naisyrittäjät tienaavat miehiä paremmin

Tyypillisimmät alat, joissa naiset toimivat yrittäjinä painottuvat kauneudenhoitoon, sosiaali- ja terveysalaan sekä kaupan- ja palvelualaan. Tehtävänkuvat ja tavat työskennellä yrittäjänä ovat monipuolistumassa. UKKO-palvelussa kulttuuriala, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijatehtävät, konsultointi ja valmennus ovat kasvattaneet suosiotaan naisyrittäjien keskuudessa. UKKO.fi selvityksen mukaan naisten palkkiotaso on miehiä korkeampi monissa luovan alan tehtävissä kuten muusikkona, näyttelijänä ja tuottajana. Listan kärjessä viime vuoden tapaan on matkaopas, jossa naisten laskennallinen euro on 2,21 euroa*.

Tehtävänimike Naisten euro

Naisten osuus alalla Matkaopas 2,21 67 % Muusikko 2,11 25 % Ikkunanpesijä 2,08 47 % Näyttelijä 1,92 53 % Kuvaaja 1,84 30 % Kotiapulainen 1,38 73 % Tuottaja (Elokuva, TV) 1,25 67 % Siivooja 1,25 80 % Vapaa-aikatoimenohjaaja 1,24 66 % Rakennussiivooja 1,20 33 % Valmentaja (Urheilu) 1,15 57 % Liikuntatoimenohjaaja 1,10 75 % Liikunnanohjaaja 1,08 80 % Freelance-toimittaja 1,07 65 % Mediasuunnittelija 1,07 43 % Kokki 1,07 44 % Rakennusmaalari 1,07 36 % Kiinteistöhuoltaja 1,06 14 % Valokuvaaja 1,05 50 % Mainostyöntekijä 1,05 70 %

Nata Salmelan vinkit naisyrittäjille – näin lisää rahaa omalla osaamisella

Yrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Nata Salmela kannustaa naisyrittäjiä kasvuhakuisuuteen ja rohkaisee myös riskinottoon. Nata Salmela on omalla yrittäjäurallaan perustanut useita yrityksiä, kirjoittanut kirjoja ja tuottanut sisältöjä blogeihin sekä podcasteihin.

Kysyimme Nata Salmelan viisi vinkkiä naisyrittäjyyteen ja kuinka sukupuolten välistä hinnoittelueroa voidaan kuroa umpeen:

1. Kehitä liiketoimintaa ja luo uutta

Yrittäjyydessä kukaan ei pyydä tekemään asioita samalla tavalla vuodesta toiseen. Yritys kasvaa uudistumisen kautta ja uutta liiketoimintaa kehittämällä. Välillä kannattaa pysähtyä miettimään, mitä palveluita voisi myydä nykyisten tuotteiden ohella ja millaisia tuotteita voi syntyä oman yrittäjyyden rinnalle. Tämän kautta voi nopeasti parantaa omaa kilpailukykyä ja löytää uusia tulovirtoja.

2. Uskalla ottaa riskejä

Uuden kehittäminen vaatii riskinottoa ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle asettumista. Ei kannata aina pysyä samassa tutussa kaavassa, vaan etsiä kasvumahdollisuuksia. Yrittäjänä ei kannata takertua pieniin asioihin, vaan ajatella aina jokaista toimeksiantoa pidemmälle.

3. Ajattele isommin ja skaalaa liiketoimintaa

Naisyrittäjien kannattaa rohkeasti ajatella laajemmin ja skaalata liiketoimintaa – jos on tarjonnut palveluita kuluttajamarkkinoille, kannattaa miettiä voisiko tuotteita tarjota myös B2B-puolelle tai laajentaa verkkokauppaan.

4. Panosta myyntiin

Jokaisen yrittäjän pitäisi ensimmäisenä ajatella itseään myyjänä eikä ainoastaan oman intohimonsa kautta. Myyntityön avulla ratkaistaan tukku aloittavan yrittäjän haasteita, sitä kautta löydät asiakkaat ja parannat kannattavuutta. Älä ajattele myyntiä liian hankalasti, pidä yhteyttä asiakkaisiin, ole kiinnostunut heidän liiketoiminnastaan ja pidä itsesi asiakkaan mielessä.

5. Verkostoidu ja pyydä apua

Nata Salmela kannustaa yrittäjiä verkostoitumaan ja sparraamaan omaa liiketoimintaa muiden kanssa. Hän muistuttaa myös tärkeydestä investoida omaan liiketoimintaan ja maksaa mentoroinnista sekä osaavien asiantuntijoiden sparrauksesta. Oman yrityksen ulkopuolelta kannattaa ostaa apua myös arkeen – ulkoistamalla pystyt keskittymään ydinosaamiseesi ja siihen, mikä aidosti tuo arvoa liiketoiminnallesi.

- Yrittäjyys on mahdollistanut minulle omannäköisen uran luomisen, mutta se on vaatinut myös jatkuvaa uudistumista ja oman mukavuusalueen ulkopuolella käymistä. Viimeisimpänä päätin avata verkkokaupan ja henkisesti oli korkea kynnys siirtyä kuluttajapuolelle, kun olen tehnyt koko urani B2B-puolella, lisää Nata Salmela.

Nata Salmela ja UKKO.fi ovat aloittaneet yhteistyön, jonka puitteissa on tuoda esiin yrittäjyyden mahdollisuuksia ja innostaa suomalaisia yrittäjyyteen.

Lähteet:

* UKKO Data, UKKO-palvelussa vuoden 2023 aikana lähetettyjen laskujen tuntihintojen vertailu

** UKKO Pienyrittäjyyskysely, n=2700, tiedonkeruu 19.12.2023-05.01.2024.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

UKKO.fi viestintä Netta Siljanen, 040 588 4777

UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren, 050 341 1960