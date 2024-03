Tervetuloa Aimo Pajunen – Kylmän sodan kenraali -teoksen tiedotustilaisuuteen 4. huhtikuuta

Aimo Pajunen (1931-2013), pitkäaikainen puolustusministeriön kansliapäällikkö, oli varsinainen kylmän sodan kenraali. Pajunen ymmärsi poikkeuksellisen hyvin Suomen tukalan aseman supervaltojen puristuksessa. Hän osasi tilanteen mukaan vedota idän synkkiin miehiin ja lämmitellä lännen kylmiä kenraaleita. Pajusen keskeinen tehtävä oli junailla Suomen asehankintoja, ja niissä hän tasapainoili niin taitavasti, että Suomi sai lännestä mitä tarvitsi eikä joutunut ottamaan idästä sitä mitä ei halunnut.

Kylmän sodan pelissä Pajunen oli mestari. Hän oli paikalla, kun tarvittiin kovanaamaista kauppamiestä avaamaan amerikkalaisten asekaupparajoituksia Suomen hyväksi. Hän oli pyörittämässä seurapiiriä, kun piti vahvistaa Neuvostoliiton luottamusta Suomeen ja hälventää epäilyksiä sopimattomista puuhista lännen suuntaan. Kontaktiensa ansiosta hän oli Suomen turvallisuuspolitiikan terävä vaikuttaja ja asiamies niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Asehankinnoillaan Pajunen vei Suomen vaivihkaa Yhdysvaltojen ystävyyteen jo paljon ennen kuin Itä-Eurooppa vapautui. Muurin murruttua Pajunen täytti Suomen asevarastot puoli-ilmaisella itäsaksalaisella materiaalilla ennen kuin muut tajusivat sellaista olevan saatavilla. Amerikkalaisia hän kestitti ja viihdytti niin, että pääsi lopulta puhemieheksi Suomen Hornetkaupoille, joilla Suomi ja Pentagon vaihtoivat kihlat kohti yhteistä tulevaisuutta.

