Rakennusten energiatehokkuus: uudisrakennuksista päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen

Miten EU säätelee tekoälyä? -keskustelutilaisuus Eurooppasalissa Helsingissä 15.3.2024 klo 10–11

Euroopan parlamentin kuluva vaalikausi on loppusuoralla. Yksi viimeisistä hyväksyntää vailla olevista lakialoitteista on EU:n uusi tekoälysäädös (AI Act). Kyseessä on maailman ensimmäinen tekoälyyn kattavasti tarttuva lakiehdotus.