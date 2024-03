Suomen parhaat työpaikat huomioivat työntekijäkokemuksen strategiassaan

Great Place To Work® Suomi on julkaissut jo 22. kerran Suomen Parhaat Työpaikat -listan, joka perustuu lähes 20 000 työntekijän kokemuksiin noin 150 eri kokoisesta organisaatiosta. Työpaikat tutkittiin helmi-joulukuun 2023 aikana suurten, keskisuurten, pienten ja minikokoisten organisaatioiden sarjoissa.

Vuoden 2024 Suomen Parhaat Työpaikat -listalla on 50 parasta työnantajaa. Suurten organisaatioiden ykkönen on optikkoketju Specsavers, keskisuurten sarjan voittaja on siivousalan yritys MTB-Siivouspalvelu. Pienten sarjan paras on konsultointiyhtiö Notkia IT ja minien sarjan voitti siivous- ja kotiapua tarjoava Arjen Avuxi.

Suomen Parhaat Työpaikat -listalla on mukana kattavasti eri toimialojen yrityksiä. Lista osoittaa, että työntekijäkokemuksen merkitys on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi yrityksen menestyksessä. Työntekijä voi kokea olevansa hyvässä työpaikassa toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta.

”Tuloksissa korostuu, miten tärkeää on, että yritykset keskittyvät aktiivisesti työntekijäkokemuksen kehittämiseen ja sen sisällyttämiseen osaksi yrityksen strategiaa. Parhaat työpaikat eivät ainoastaan tunnista nykyhetken suorituskykyä, vaan myös ennakoivat ja valmistautuvat tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin”, Great Place To Work® Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti sanoo.

Tutkimus nostaa esiin kolme keskeistä työntekijäkokemuksen mittaria – johtajuuden, innovoinnin ja sitoutumisen. Ne kaikki ovat suorassa yhteydessä liiketoiminnan menestykseen.

”Positiiviset kokemukset ja luottamus johtoon, työntekijöiden sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin ja innovointiin sekä kannustava ilmapiiri ovat tekijöitä, jotka yhdessä rakentavat kestävää menestystä”, hän summaa.

Tämä on huomattu myös suurten yritysten sarjassa 1. sijalle yltäneellä Specsaversillä.

”Me ajattelemme, että ihmiset ovat kaiken lähtökohta ja jokaista henkilöä on ymmärrettävä sekä yksilönä että osana tiimiä. Haluamme myös, että jokaisella on kokemus välittämisestä ja arvostamisesta. Välittäminen tärkeimpänä arvonamme näkyy ja tuntuu myymälöissämme Espoosta Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Saamme tehdä merkityksellistä työtä, sillä muutamme suomalaisten elämää paremman näkemisen kautta”, kertoo maajohtaja Lotta Holmaheikki.

Specsavers on parantanut sijoitustaan Suomen Parhaat Työpaikat -listalla vuosi vuodelta. Vuonna 2022 sijoitus oli seitsemäs, vuonna 2023 viides ja nyt yhtiö palkittiin Suomen parhaana sarjassaan.

Yrityskulttuuriin kannattaa panostaa

Kirsi Ilmasti muistuttaa yrityskulttuurin merkityksestä ja sen hallitusta rakentamisesta, joka on avainasemassa menestyksen kannalta.

"Kulttuuri muodostuu muun muassa tavasta kohdata, tehdä yhteistyötä, innovoida, olla ketterä, huolehtia hyvinvoinnista sekä hyödyntää monimuotoisuutta. Jos yritys ei tietoisesti rakenna kulttuuriaan, se rakentuu hallitsemattomasti", hän toteaa.

Ilmastin mukaan tutkimustulokset osoittavat selvästi tekijät, joiden perusteella yritys koetaan hyvänä työpaikkana.

”Hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä”, hän sanoo.

Parhaat työpaikat rakentuvat siten vahvalle luottamuksen, arvopohjan ja hyvän johtajuuden perustalle. Yhdessä tekeminen ja avoin dialogi ovat tärkeitä. Tutkimus tunnistaa myös kehitysalueita, kuten yksilöllinen johtaminen, suunnan näyttäminen, vaikutusmahdollisuudet, osallistaminen ja työn merkityksellisyys.

Keskisuurten yritysten sarjan voittajan MTB-Siivouspalveluiden toimitusjohtaja Mia Backström tiedostaa samat tekijät ja dialogin merkityksen.

”Vuonna 1987 perustettuna perheyrityksenä tapamme toimia on aina ollut hyvin ihmisiä huomioiva. Yrityksen kasvusta huolimatta olemme pystyneet johtamaan päivittäin kohtaamalla ja kaikesta keskustelemalla. Ihmisten viihtyminen ja hyvä olo eivät tule siitä, onko pullaa ja ergonomisia tuoleja. Etenkin esihenkilöiden kanssa jatkuva keskustelu on tärkeää. Silloin puhutaan siitä, miten työssä on hyvä ja kiva olla ja voiko henkilö meillä hyvin”, kuvailee Mia Backström.

Suomen Parhaat Työpaikat™ 2024

Suuret Top 3: 1. Specsavers, 2. Svea Bank, 3. DHL Express

Keskikokoiset Top 3: 1. MTB-Siivouspalvelu Oy, 2. Small Giant Games Oy, 3. Tiketti Oy

Pienet Top 3: 1. Notkia IT Oy, 2. Talgraf Oy, 3. Fiksu Ruoka Oy

Minit Top 3: 1. Arjen Avuxi Oy, 2. Topfoods Finland Oy, 3. Suomen Vuokranantajat Oy

Great Place To Work® on tutkinut maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa työntekijää yli 30 vuoden aikana. Great Place To Workin® henkilöstötutkimus perustuu vuosikymmenten aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.