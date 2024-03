Märit Sareyko Epicalin uudeksi toimitusjohtajaksi

Muun muassa dataan, analytiikkaan, tietoturvaan, sovelluksiin ja integraatioihin erikoistunut Epical on Enfo Oy:n tytäryhtiö, ja se työllistää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 400 työntekijää. Enfo on Osuuskunta KPY:n pitkäaikaisin omistuskohde.



Päätös uuden toimitusjohtajan palkkaamisesta tehtiin, koska Epicalin on reagoitava entistä voimakkaammin organisaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin, yhteistyön tiivistämiseen eri maiden välillä ja kannattavuuden edistämiseen. Nimittämällä uuden toimitusjohtajan Epical pyrkii hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, ratkaisemaan muutosten taustalla olevia haasteita ja vahvistamaan asemaansa pohjoismaisella datakonsultointialalla.

”Märitillä on laaja kokemus ja asiantuntemus työskentelystä kaikissa Pohjoismaiden markkinoissa sekä vahvat näytöt organisaatiomuutosten ja yhteistyön edistämisestä. Tärkein päätös, jonka yhtiön hallitus voi tehdä, on valita paras mahdollinen henkilö luotsaamaan Epicalia tämän muutosvaiheen läpi. Uskomme vakaasti, että olemme tehneet erinomaisen päätöksen valitessamme Märitin”, Epicalin hallituksen puheenjohtaja ja Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa.

Yli 20 vuotta Pohjoismaisilla markkinoilla työskennellyt Sareyko uskoo Epicalin hyötyvän hänen ammattitaidostaan ja kontakteistaan ja etenkin Suomen ja Ruotsin synergiamahdollisuuksien paranevan. Uuden toimitusjohtajan tavoitteena on luotsata Epical tulevien muutosten läpi mahdollisimman avoimesti nykyiset vahvuudet säilyttäen.

”Epicalilla on nyt tällä hetkellä paras asiakastyytyväisyys, jonka olen urallani nähnyt. Se tarkoittaa, että meillä on todella hyviä ja taitavia konsultteja, joilla on vahvat ja pitkät suhteet asiakkaisiin. Se itsessään on jo todella vahva perusta tuottavalle kasvulle ja perusta, jonka päälle voi rakentaa nopeastikin”, Sareyko toteaa.

Epical on pohjoismainen datakonsultointiyritys, joka on erikoistunut muun muassa dataan ja analytiikkaan, tietoturvaan, sovelluksiin ja integraatioihin. Yhdessä 400 digiasiantuntijamme kanssa tuemme ja mahdollistamme asiakkaidemme datan hallinnan, hyödyntämisen ja suojaamisen. Näemme vastuullisen datan hyödyntämisen tehokkaana työkaluna, jolla voidaan aikaansaada positiivisia muutoksia maailmassa. Se auttaa ratkaisemaan asiakkaidemme ja yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia. Epical on Enfo Oy:n tytäryhtiö ja osa KPY-konsernia.