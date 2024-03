Osuma Henkilöstöpalvelut nousi henkilöstöalan suurimpien joukkoon

Osuma Henkilöstöpalvelut tarjoaa laajasti henkilöstöpalveluita metallialasta hotelli- ja ravintola-alaan, maanrakennuksesta palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Yritys on toiminut vuodesta 2016 lähtien ja sillä on toimistot Kuopion lisäksi Iisalmessa, Tampereella ja Helsingissä. Vuonna 2023 Osuma-konsernin kautta työllistyi yhteensä 890 henkilötyövuotta, ja konserni maksoi palkkoja vuoden 2023 aikana yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Osuma kasvoi viime vuonna merkittävästi, vaikka toimiala yleisesti ottaen kärsi laskusuhdanteesta. Markkina laski keskimäärin 13 prosenttia, mutta Osuman liikevaihto kasvoi 39 prosenttia.

”Olemme rohkeasti kasvaneet panostamalla markkinointiin, myyntiin, digitalisaatioon sekä vastuullisuuteen. Jatkuva kehittyminen on ollut meille tärkeää. Meillä on laaja toimialakirjo, ja palkanlaskennassa noudatamme peräti yli 30 eri työehtosopimusta. Tämä monipuolisuus mahdollistaa joustavan toiminnan, ja vaikka yksi toimiala hiljenee, voimme silti olla vahva tekijä kokonaisuudessaan,” summaa yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Ville Auvinen.

Oma Osuma -sovellus tehostaa työnvälitystä

Digitalisaatio on yksi Osuman keskeisistä kehittämisen painopisteistä. Yritys on juuri julkaissut Oma Osuma -sovelluksen, joka automatisoi työnvälitystä. Sovellus mahdollistaa nopeat keikkatyön välitykset lumenpudotuksesta ravintolan ruuhkahuippuihin. Työnhakijat ja työntekijät voivat hoitaa henkilöstöasioita kätevästi puhelinsovelluksen avulla.

”Digitalisaation lisäksi näemme yhteiskuntavastuullisuuden äärimmäisen tärkeänä. Nuorten työllistäminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen ovat olennainen osa yrityksemme toimintaa. Sovellus tukee myös tätä tavoitettamme. Olemme monelle nuorelle ponnahduslauta työelämään, ja mahdollistamme siirtymän pätkätöistä vakituiseen työsuhteeseen. Näemme myös sijaintimme Kuopion Savilahdessa tärkeänä osana osaajien verkostoa ja mahdollisuutena tiiviiseen oppilaitosyhteistyöhön,” toteaa Auvinen.

Henkilöstöala merkittävä työllistäjä



Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 2,7 prosenttia. Alalla toimii yli 2000 yritystä (Tilastokeskus, työllistämistoiminta TOL 78). Henkilöstöalan palveluiden liikevaihto oli tammikuussa 2024 noin 117 miljoonaa euroa. Laskua alalla verrattuna viime vuoden tammikuuhun on 7,7 prosenttia.

Henkilöstöala on eturintamassa taloussuhdanteiden muutosten keskellä. Tulevaisuuden ennakoiminen on muuttunut aiempaakin vaikeammaksi. Auvinen arvioi henkilöstöalan kasvavan 5–10 vuoden aikajänteellä selvästi nykyistä suuremmaksi.

”Meillä on kovat kasvusuunnitelmat. Tämä vuosi on kuitenkin kasvun kannalta koko alalla haastava. Toimialalla on nyt selvästi hiljaisempaa. Vaikka ala on noin 13 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan niin olemme kuitenkin pysyneet liikevaihdollisesti lähellä viime vuoden toimintaamme. Keskitymme nyt perusliiketoiminnan ylläpitämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, jotta olemme valmiita, kun ala lähtee jälleen nousuun,” kertoo Auvinen.

OSUUSKUNTA KPY

140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. KPY:n liiketoiminta koostuu Momentum-strategiasta, jossa sijoitetaan kasvuhakuisiin yrityksiin sekä Nova-strategiasta, joka keskittyy yhteisöllisyyttä ja työpäiväkokemusta kehittäviin toimitilakiinteistöihin. Momentum ja Nova -strategioilla on vahva keskinäinen synergia liike-elämänvoiman vauhdittajana.

KPY on omistusyhtiöidensä arvon kasvattamiseen aktiivisesti osallistuva kotimainen ja pitkäjänteinen omistajakumppani. KPY on Osuma Henkilöstöpalveluiden vähemmistöomistaja vajaan 30 prosentin omistajuudella.

OSUMA HENKILÖSTÖPALVELUT

Osuma Henkilöstöpalvelut uudistaa henkilöstövuokrausalaa kohti osaajaa arvostavampaa toimintaa. Yrityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että työtä tarjoava yritys sekä osaaja olisivat toisilleen juuri oikea osuma. Siksi Osuman palveluita käyttävät tottuneesti myös monet osaamisintensiivisten ja asiantuntija-alojen yritykset. Perustamisvuodestaan 2016 lähtien yritys on kasvanut jatkuvasti. Osuma palvelee monia eri ammattialoja ja kaiken kokoisia yrityksiä ympäri Suomen.