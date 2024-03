Hiekoitushiekka ei kuulu sekajäteastiaan – käytä joko uudelleen tai vie Sortti-asemalle

Kerää hiekka talteen ja käytä uudelleen tai vie Sortti-asemalle

Hiekoitushiekan voi kerätä mahdollisuuksien mukaan talteen ja käyttää seuraavana talvena uudelleen omalla pihalla. Sen voi myös viedä HSY:n Sortti-asemille maksua vastaan.

– Hiekkaa ei pidä laittaa kiinteistön sekajäteastiaan, sillä se tekee jäteastiasta erittäin painavan käsivoimin siirrettäväksi ja voi jopa rikkoa jäteastian. Painavat jäteastiat ovat myös työturvallisuusriski, toteaa HSY:n jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Jätteen hyödyntämisen näkökulmasta sekajäte ei ole oikea osoite hiekoitussepelille. Sekajätteestä tehdään energiaa jätevoimalassa, mutta hiekasta ei ole siinä hyötyä.

Kastele ensin piha ja sitten harjaa

Hiekat kannattaa siivota pois omalta pihalta siten, että pölyä pääsee nousemaan ilmaan mahdollisimman vähän. Hiekan poisto kuivana lisää entisestään katupölyn määrää ilmassa. Katupölyn hengittäminen ei ole terveellistä kenellekään.

– On tärkeää kastella pihat ja jalkakäytävät ennen kuin harjaa hiekat pois. Näin pölyä syntyy paljon vähemmän kuin kuivaa hiekkaa lakaistessa. Myös harjauksen lopuksi voi vielä suihkuttaa pinnat puhtaaksi vedellä yöpakkaset ja liukkaus huomioiden, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski sanoo.

Lehtipuhaltimien käyttö hiekan poistoon on kielletty pääkaupunkiseudulla, koska se nostattaa voimakkaasti pölyä ilmaan. Hiekkaa ei tule myöskään harjata jo puhdistetulle kadulle. Katujen ja teiden puhdistus päästään aloittamaan kunnolla, kun kovia yöpakkasia ei enää ole. Yöpakkasten mahdollisuus on hyvä huomioida myös oman pihan siivouksen ajoituksessa.

Katupölykausi on alkanut pääkaupunkiseudulla. Päivien ja viikkojen pölyisyys vaihtelee sään mukaan. Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Sulamisvedet ja sade puolestaan kostuttavat tienpinnat, mikä vähentää pölyisyyttä. Yksi tehokas keino vähentää katupölyn määrää ilmassa on puhdistaa hiekat pois oikealla tavalla. Katupölyn terveysvaikutuksille ovat erityisen herkkiä astmaatikot, pienet lapset sekä ikääntyneet ja hengitystie- ja sydänsairaat. Katupöly pahentaa usein sydän- ja hengityssairaiden oireita. Katupöly aiheuttaa myös terveille ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää sekä silmien ja kurkun kutinaa.

Lisätietoja: