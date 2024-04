Oras Investin vuosi 2023: Merkittävä rakenneuudistus muuttuvassa toimintaympäristössä

”Vuoden 2023 suurin tapahtuma Oras Investille oli Georg Fischer -konsernin tekemä Uponor-yrityskauppa. Lähdimme vuoteen innoissamme Uponorin menestyksestä ja näkymistä itsenäisenä yrityksenä, mutta olemme yhtä innoissamme Georg Fischerin ja Uponorin yhteenliittymän tulevaisuudennäkymistä. Yhdessä nämä kaksi yritystä muodostavat globaalin johtajan nesteiden ja kaasujen kuljetuksessa ja käsittelyssä, ja niiden yhdistetty liikevaihto on noin 5 miljardia euroa. Uponor, yhdessä Georg Fischerin rakentamisen liiketoimintojen kanssa, on nyt ”GF Uponor”, yksi konsernin neljästä divisioonasta. Oras Invest jatkaa osana Uponorin tarinaa ja on nyt Georg Fischerin suurin osakkeenomistaja 5 % omistusosuudella. Tämä omistus avaa uuden aikakauden Oras Investille, sillä se on ensimmäinen omistus yhtiössä, jonka pääkonttori ei ole Suomessa”, kertoo toimitusjohtaja Annika Paasikivi.

Oras Invest on pörssiyhtiöiden Kemira, Valmet ja Georg Fischer suurin omistaja, ja omistaa 100 % Oras Groupista. Uusi, pohjoiseurooppalaisiin alkuvaiheen teollisen teknologian yhtiöihin sijoittava pääomasijoitusyhtiö Kvanted perustettiin vuonna 2023. Oras Invest on läheisesti toiminnassa mukana ja suurin sijoittaja yhtiön ensimmäisessä 71 miljoonan euron rahastossa.

2023 oli hyvä vuosi Oras Investin omistusten arvonnousun osalta. Omistusten nettoarvo (Net Asset Value) kasvoi 16 % (OMX Helsinki tuotto -2 %) ollen 1,5 miljardia euroa. Omistusten yhteenlaskettu liikevaihto oli 13,3 miljardia euroa. Oras Invest sai osinkoja 55 miljoonaa euroa.

”BKT-kasvunäkymä tälle vuodelle Euroopassa on vaisu n. 0,5 %, ja talouskasvu on heikkoa myös muilla markkinoilla globaalisti. Pohjois-Euroopan rakennusmarkkina tulee olemaan erityisen haastava vuonna 2024. Haasteista huolimatta yhtiöt, joissa olemme omistajana, ovat vankempia kuin koskaan aiemmin ja lähtökohdat ovat hyvät kuluvaan vuoteen. Viimeisten kolmen vuoden aikana omistuksiemme rakenne on kokenut merkittävän muutoksen. Olemme selvästi vähentäneet omistustemme painotusta Euroopan rakentamisen toimialalla, ja jakauma on nykyään tasaisempi sekä maantieteellisesti että eri toimialoittain”, toimitusjohtaja Annika Paasikivi jatkaa.

Joachim Rosengarten on nimitetty Oras Investin hallitukseen uutena jäsenenä yhtiökokouksessa 26.3.2024.

