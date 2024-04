Suomalainen kiinteistönvälitysyhtiö löysi kilpailuedun teknologiasta ja alkaa valloittaa Eurooppaa

Strand Properties on suomalaisomisteinen kiinteistönvälitysyritys, joka toimii Espanjassa. Tarjoamme ensiluokkaista palvelua asunnon ostajille, myyjille sekä rakennuttajille. Kokeneilla kiinteistönvälittäjillämme on vahva aluetuntemus ja palvelemme asiakkaitamme lähes 20 eri kielellä. Kauttamme löydät kaikki myynnissä olevat huoneistot, kiinteistöt ja muut kohteet Aurinkorannikolta, Malagasta sekä Mallorcalta. Asuntojen ostaminen ja myyminen on helppoa ja vaivatonta Strandin ammattitaitoisen ja kokeneen tiimin kanssa. Jos haaveenasi on asunto Espanjasta tai haluat myydä omistamasi asunnon, olemme täällä sinua varten.