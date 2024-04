Pääkaupunkiseutu haluaa olla maailman kestävin kongressikohde

- Pääkaupunkiseudun yhteinen hanke on tärkeä, sillä kilpailu kansainvälisistä kongresseista eri destinaatioiden kesken maailmalla on kovaa. Hanke tiivistää merkittävästi yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Tavoitteena on yhdessä rakentaa tuote- ja palvelutarjonta, ja niiden ympärille puhutteleva tarina, jolla erotumme vastuullisena edelläkävijänä asiakkaidemme silmissä ja luomme näin kilpailuetua, kertoo Enter Espoon matkailujohtaja Miikka Valo.

Kongresseilla on huomattava taloudellinen vaikutus pääkaupunkiseudulle, mutta niiden välilliset vaikutukset ovat myös merkittävät. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ja pilotoida mittaamistapaa kongressien laajemmalle vaikuttavuudelle.

- Kongressien välillistä vaikutusta voi olla esimerkiksi tutkimusalan hyötyjen esiintuominen paikallisille. Ensi kesänä Helsingissä järjestettävä neurologian kongressi on tehnyt koululaisille alkuvuodesta haastekampanjan ja nostaa aivoterveyden tärkeyttä myös kaupunkilaisille kongressin aikana. Kongressit auttavat uusien innovaatioiden syntymistä sekä mahdollistavat investointeja paikallisiin projekteihin tai tutkimushankkeisiin, kertoo kansainvälisen myynnin johtaja Leena Lassila Helsinki Partnersilta.

Mitä hyötyä alan yrityksille?

Hanke järjestää yritysvalmennuksia ja -koulutuksia kestävien kokoustuotteiden rakentamiseksi, hiilijalanjäljen laskemiseksi ja pienentämiseksi sekä alan yhteisen kestävän tarinan luomiseksi ja sen testaamiseksi pilottimarkkinoinnin keinoin.

- Hankkeen kautta alan yritysten on mahdollista saada tukea esimerkiksi ympäristösertifikaatin hankkimiseen. Tukea voi hakea verkkosivujemme kautta ja sertifikaattihaku on avoinna 22.4.2024 saakka”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela Enter Espoo Oy:stä. Syksyllä käynnistämme hiilijalanjäljen laskennan valmennukset. Tavoitteemme on saada laskettua hiilijalanjälki mahdollisimman monelle kokous- ja kongressituotteelle unohtamatta oheispalveluita, jatkaa Korpela.

Pilottimarkkinointitoimissa kansainväliset asiakkaat kutsutaan pääkaupunkiseudulle tutustumaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

- On hienoa, että yritykset pääsevät hankkeessa konkreettisesti testaamaan toteutettua kehitystyötä suoraan kansainvälisten asiakkaiden kanssa”, iloitsee matkailumarkkinointisuunnittelija Mari Virtanen Vantaan kaupungilta.

Tulevista tilaisuuksista ja valmennuksista tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla.

Hankkeen rahoittajat

KOKEMO – Kongressit ja yritystapahtumat innovaatioiden ja kestävyyden moottoreina pääkaupunkiseudulla -hanke saa pääosin rahoituksensa Uudenmaan liiton kautta Euroopan Unionista. Muut rahoittajatahot ovat Enter Espoo Oy, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. Yhteistyössä on mukana Helsinki Partners. Hanke toteutetaan 1.3.2024 – 28.2.2026 välisenä aikana.