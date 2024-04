Hyvinkään osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset ovat selvillä

Suomen ensimmäinen ITE-taiteeseen keskittyvä taidepuisto avataan kesällä Hyvinkään Kaukasten kylään 4.3.2024 10:40:24 EET | Tiedote

Hyvinkää on historian saatossa kukoistanut monien arvostettujen taiteilijoiden, kuten Helene Schjerfbeckin, Tyko Sallisen ja Yrjö Saarisen kotipaikkana. Tulevana kesänä Hyvinkää vahvistaa entisestään asemaansa taidekaupunkina, kun Kaukasten kylään avataan Suomen ensimmäinen ITE-taiteeseen keskittyvä taidepuisto, Middle of Nowhere.