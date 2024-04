Sateet ja lämpenevä sää nostavat Pohjalaisjokien virtaamia (Pohjalaismaakunnat)

Sääennusteet lupaavat lämmintä säätä ja sateitakin tulevillekin päiville. Tulvavirtaamien ennustetaan nousevan keskimääräistä suuremmaksi. Tulvahuippua odotetaan eteläisemmillä vesistöillä viikon puolivälin paikkeille tai loppuviikolle. Keski-Pohjanmaalle tulvahuippua odotetaan ensi viikon alun paikkeille.

Lapväärtinjoella virtaaman ennustetaan nousevan viikon puolivälissä noin 110 kuutioon sekunnissa, kun keskimääräinen kevättulvavirtaama siellä on 97 m3/s. Jäät Lapväärintinjoen alaosalla lähtenevät liikkeelle näinä päivinä. Närpiönjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 110-120 m3/s, kun keskimääräinen kevättulva siellä on 90 m3/s.

Kyrönjoella Ilmajoen Nikkolassa vedenkorkeus saattaa ylittää rajan, jolloin tulvaluukut on avattava ja vettä johdettava pengerrysalueille. Kyrönjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan noin 350 kuutioon sekunnissa, kun keskimääräinen kevättulvavirtaama siellä on noin 300 m3/s. Kyrönjoen jäiden arvioidaan lähtevän liikkeelle lähipäivinä ja niiden liikkeitä seurataan aktiivisesti. Virtaamat ovat heikentäneet Kyrönjoen jäitä, mutta jääpatojen vaara on edelleen olemassa, koska joen alaosalla on vielä yhtenäinen jääkansi.

Lapuanjon alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan torstaina tai perjantaina noin 260 kuutioon sekunnissa, kun keskimääräinen kevättulvavirtaama siellä on noin 200 m3/s. Myös Lapuanjoella vedenpinta saattaa nousta lähelle tulvaluukkujen avauskorkeutta loppuviikolla. Kuortaneenjärven pinnan ennustetaan nousevan ensi viikon puolivälin jälkeen niin paljon, että se saattaa uhata matalimpia loma-asuntoja.

Perhonjoella virtaaman ennustetaan olevan suurimmillaan ensi viikon alussa. Perhonjoen virtaaman Vetelin Tunkkarissa ennustetaan nousevan ensi viikon alussa noin 100-120 kuutioon sekunnnissa. Tunkkarin keskimääräinen kevättulvavirtaama on 94 m3/s. Keski-Pohjanmaalla on merkittävästi lunta jäljellä, koska siellä viime aikojen sulamiset ovat jääneet pieniksi.

Tulvatilanteen helpottamiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tekojärvien ja säännösteltyjen järvien täyttämisen lähipäivinä mm. Kalajärven ja Liikapuron tekojärviin Kyrönjoella, Hirvijärven ja Varpulan tekojärviin Lapuanjoella sekä Kivi- ja Levalampeen Närpiönjoella. Pitkämön ja Kyrkösjärven tekojärvien täyttäminen Kyrönjoella ajoitetaan tulvahuipun ajankohtaan.

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varustautua mahdolliseen nopeastikin nousevaan tulvaan. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta: www.vesi.fi/tulvaohjeet