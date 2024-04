Hyvinkään tilinpäätös vuodelta 2023: Kaupungin tilikauden 2023 tulos odotetun hyvä poistuvien rahoituserien vuoksi

Kaupunginhallitus käsitteli konsernitilinpäätöstä 8.4.2024, ja lopullinen käsittely on kaupunginvaltuustossa 27.5.2024.

Kaupungin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja rahastojen muutoksia on 26,6 miljoonaa euroa. Hyvinkää-konsernin tulos oli vastaavasti 25,5 milj. euroa. Viime vuosi oli taloudellisesti vielä vahva useimmille kunnille, koska hyvinvointialueuudistuksen takia kunnat saivat verotuloja vanhoilta verovuosilta korkeammilla kunnallisveroprosenteilla ja korkeammilla yhteisöveron jako-osuuksilla. Jatkossa tämä niin sanottu verohäntä poistuu ja samoin kuntien valtionosuusrahoitus tarkistetaan takautuvasti uudelle pysyvästi alemmalle tasolle.

"Kaupungin tilikauden tulos ja vuosikate toteutuivat hyvinä. Vuosikatteella kyettiin rahoittamaan investointimenot ja näin ollen kaupungin ei tarvinnut nostaa uutta lainaa vuonna 2023. Lainakanta putosikin 94 miljoonaan euroon. Vahva, vaikkakin poistuvaan verorahoitukseen perustuva tulos mahdollistaa tulevaan varautumisen ja niinpä kaupunginhallitukselle ehdotetaan 15 milj. euron investointivarauksen tekemistä Hangonsillan alueen uutta päiväkotia ja koulua varten. Vaikka tuleva talous näyttääkin haasteelliselta, Hyvinkää kohtaa haasteet hyvistä lähtökohdista", toteaa kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Toiminnan menot kasvoivat ja myyntivoitot normalisoituivat

Kaupungin toiminnan nettomenot kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen nähden. Jos sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen liittyvien erien ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen erät eliminoidaan luvuista, niin sanotut jatkuvan toiminnan nettomenot kasvoivat 8,8 milj. euroa eli 9,6 %. Kasvua hillitsi Kestävän talouden ohjelman 2020-2024 toimenpiteet, joita ilman kasvu olisi ollut vielä suurempaa. Vuonna 2023 toteutettavien toimenpiteiden vaikutus oli 1,4 milj. euroa toiminnan nettomenoja alentava ja vuosien 2020-2023 kumulatiivinen vaikutus yhteensä 8,0 milj. euroa.

"Toimintamenojen kasvu oli huolestuttavaa. Palkkojen sopimuskorotukset ja hintojen nousu näkyvät toimintakulujen kasvussa, mutta tulevaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että mukana on myös kertaluonteisia eriä. Verorahoituksen kasvu ei ole lähivuosina lähelläkään toteutunutta toiminnan menojen kasvua ja koska kaupungin talous näyttää olevan alijäämäinen vuodesta 2024 lähtien, on toiminnan nettomenojen kasvu pakko olla jatkossa hitaampaa kuin vuonna 2023", talousjohtaja Markus Peevo arvioi.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot pienenivät 5 milj. eurolla, mutta tämä johtuu poikkeuksellisen hyvästä toteumasta vuonna 2022. Vuoden 2023 3,2 milj. euron myyntivoittototeumaa voidaan pitää erityisesti markkinatilanne huomioiden hyvän perusvuoden toteumana.

Lainakanta aleni

Hyvä vuosikate, vahva kassa ja investointimenojen toteutuminen suunniteltua pienempänä johti siihen, että kaupungin ei tarvinnut nostaa uutta lainaa vuonna 2023. Lainakanta aleni vanhojen lainojen lyhennysten myötä 94 milj. euroon ja lainaa oli vuoden päättyessä 2 009 euroa/asukas. Luku ei pidä sisällään kaupunkikonserniin yhdisteltävien yhteisöjen lainaa. Hyvinkää-konsernin lainakanta pieneni 41,6 milj. euroon ja oli tilinpäätöshetkellä 5 942 euroa/asukas.

Kaupungin lainasalkkua on suojattu koronnousuja vastaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tästä ja lainakannan pienenemisestä huolimatta korkokustannukset kasvoivat 0,6 milj. euroa eli 26,4 %. Korkojen nousu oli huomioitu jo talousarvion laadinnassa.

"Hyvinkää kehittyy ja valtuusto onkin jo päättänyt useista isoista investoinneista. Lainakannan pieneneminen on tärkeää, sillä se antaa mahdollisuuden kaupungin Pelikirjaa toteuttaviin investointeihin. Nämä investoinnit tukevat kaupungin menestystä ja luovat rahoituspohjaa kaupungin palveluita varten", Luukkonen iloitsee.





Rahoituspohjan heikkenemiseen on helpompi varautua

Kaupungin hyvä tulos pohjautuu pääosin hyvinvointialueuudistukseen liittyviin rahoituseriin, jotka poistuvat takautuvasti. Näiden rahoituserien poistuessa seuraavien vuosien aikana paljastuu kaupungin pysyvien tulojen ja menojen tasapaino. Tällä hetkellä näyttää, että kaupungin talous on jo vuonna 2024 painumassa alijäämäiseksi.



"Hyvä tulos ja alentunut lainakanta antavat puskuria tuleviin vuosiin ja mahdollistavat elinvoimaa ja rahoituspohjaa vahvistavat investoinnit. Hyvinkään kaupungilla on siis useisiin muihin kuntiin nähden pienemmät taloushaasteet ja hieman enemmän aikaa seurata talouden kehitystä. Tulevia haasteita on helpompi lähestyä ylijäämäisellä kuin alijäämäisellä taloudella. Siksi erityisesti kaupungin päättäjät ja henkilöstö ansaitsevat kiitokset elinvoimaa kehittävistä ja talouden pysyvää tasapainoa ylläpitäneistä päätöksistä ja toimenpiteistä", kaupunginjohtaja kiittää.

