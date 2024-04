Pohjalaisjokien tulvahuippu lähipäivinä – Taloja kastumisvaarassa (Pohjalaismaakunnat)

Uusi kunnostusopas tarjoaa ratkaisuja rannikon pienvesien kunnostukseen 2.4.2024 12:00:07 EEST | Tiedote

Suomen rannikkoalueiden pienvesien kunnostus on saanut arvokkaan työkalun, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi yhteistyössä sidosryhmien kanssa laaditun uuden kunnostusoppaan. Opas keskittyy fladojen, kluuvifladojen ja kluuvien sekä niiden laskupurojen kunnostamiseen. Ne ovat kaikki uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaavat ruoppaukset, rehevöityminen, ilmastonmuutos, sekä vieraslajit. Tämä opas on osa laajempaa HELMI-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla erilaisia elinympäristöjä.