Pohjalaisjokien tulvahuiput saavutettu (Pohjalaismaakunnat)

Lapuanjoella käytiin lähimmillään noin 10 sentin päässä rajasta, jolla pengerrysalueiden tulvaluukut tulee aukaista. Kuortaneenjärven pinnan ennustetaan olevan ylimmillään ensi viikon puolivälin paikkeilla. Tämän hetken ennusteiden mukaan Kuortaneenjärven pinta on nousemassa lähelle kevään 1984 tulvan tasoa.

Ähtävänjoen vesistöalueella Kuninkaanjoki ja Savonjoki tulvivat laajasti. Alajärven pinta on nousemassa korkealle. Lappajärven ennustetaan nousevan ylimmilleen toukokuun alkupuolella.

Perhonjoella virtaaman nousu on hidastunut ja virtaamahuippu saavutetaan viikonlopun aikana. Virtaama Perhonjoen alaosalla Kaitforsissa on ollut perjantaista lähtien noin 210 m3/s. Perhonjoen virtaamia pyritään hillitsemään täyttämällä Patanan, Venetjoen ja Vissaveden tekojärviin. Halsuanjärven pinta on nousemassa korkealle. Perhonjoen alaosalla Vitsarissa ollut jääpato on yön aikana lähtenyt alavirtaan ja alueella vesi on laskenut noin 30-40 cm. Jäät ovat jo suistossa eikä niiden enää odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa.

Lestijoella jäät ovat alkaneet liikehtiä koskipaikoilla. Jäät saattavat alkaa kasaantua ja nostaa paikallisesti nopeastikin vedenpintaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvaorganisaatio seuraa tilannetta myös viikonlopun ajan ympäri pohjalaismaakuntia. Tulvivilla alueilla liikkumista kannattaa nyt välttää. Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua ja varustautua tulvaan suojaamalla omaisuuttaan. Varautuminen ehkäisee ja pienentää tulvavahinkoja. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta: https://www.vesi.fi/teemasivu/teemana-tulviin-varautuminen/