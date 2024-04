Keski-Pohjanmaalla virtaamat edelleen hyvin suuria (Pohjalaismaakunnat)

Flödestoppen i de österbottniska åarna har uppnåtts (landskapen i Österbotten) 13.4.2024 12:26:31 EEST | Tiedote

Under fredagen nåddes flödestoppen i Kyro älv och åarna söder om Kyro älv. Vattenflödet har börjat minska, men kommer att vara stort ännu de närmaste dagarna. Flödesvatten släpps ut på invallningsområdena längs Kyro älv via flödesluckorna åtminstone ännu under lördagen.