Kutsu: Kesäkeikka-messut nuorille kevytyrittäjille

Tilaisuudessa kuulet mitä seikkoja nuoren kevytyrittäjän on syytä huomioida toimeksiantoja sopiessaan ja millaisia mahdollisuuksia kesäyrittäjyys tuo nuorille.

Aikataulu:



14.00 Ovet aukeaa

14.10 Kevytyrittäjyys ja toimeksiantosuhteen pelisäännöt, Nena Surakka / UKKO.fi

14.30 Foodora = freedom, Oliver Bäcklund / foodora

14.45 Nuorten kesäyrittäjyys, Hanna Palosuo / 4H-yritys

15.00 Pioneerina kauneus- ja hyvinvointipalveluissa, Linda Huhtala / MAJ Works

15.15-16 Vapaata keskustelua ja kiertelyä



Paikka: UKKO.fi Lounge / Fredrikinkatu 48, 00100 Helsinki

Aika: 26.4.2024 klo 14-16

Tapahtuma on suunnattu erityisesti alle 25-vuotiaille kevytyrittäjille ja kevytyrittäjyydestä kiinnostuneille. Sen tarkoituksena on saattaa yhteen työvoimaa etsivät toimeksiantajat sekä kesätöitä tai pidempiä toimeksiantoja etsivät nuoret. Tapahtuma on avoin myös medianedustajille.

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt 25.4. mennessä osoitteeseen netta.siljanen@ukko.fi.