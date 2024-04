Kimmo Kiljunen, Tiina Kyllönen, Pinja Perholehto, Dimitri Qvintus ja Piritta Rantanen ehdolle eurovaaleihin

Kimmo Kiljunen on vantaalainen kansanedustaja, suuren valiokunnan jäsen ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.

– SDP:n tulee olla vahva vastavoima äärioikeiston nousulle niin Suomessa kuin Euroopassa. Näissä vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan sosialidemokraattiset puolueet menestyvät kesäkuun vaaleissa. Myös Suomessa sosialidemokraattien on tehtävä vahva tulos, jotta pystymme osaltamme torppaamaan laajamittaista oikeistovyörytystä Euroopassa. Vahva vaalitulos eurovaaleissa vahvistaa lisäksi entisestään SDP:n uskottavuutta kotimaan oppositiopolitiikassa. Näistä syistä olen myös itse halunnut lähteä ehdolle, Kiljunen sanoo.

Tiina Kyllönen on kajaanilainen nuorisotyöntekijä, Kajaanin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja sekä Kainuun aluevaltuutettu. Tiina toimii työnsä ohella vapaaehtoisena kansainvälisessä nuorisotyöhankkeessa. Hän on myös äiti ja omaishoitaja.

– Seitsemän vuotta sitten lähdin politiikkaan mukaan, koska järkytyin oikeistolaisen hallituksen tekemistä heikennyksistä meidän tavallisten ihmisten arkeen. Tuntui siltä, että myös meidän tavallisten ihmisten paikka on päätöksenteossa. Nyt meitä tavallisia ihmisiä täytyy olla myös Euroopan parlamentissa. Tässä hetkessä me tarvitsemme turvaa meidän nuorille, työntekijöille sekä meidän raja-alueille, Tiina kertoo.

Pinja Perholehto on 27-vuotias kansanedustaja ja Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan tarjoilija ja sittemmin valmistunut tradenomiksi.

– On sanottu, että pahuuden voittoon vaaditaan vain se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään – ja siitä myös kesäkuun europarlamenttivaaleissa on monessa suhteessa kyse. Populistit, Putinin trollit, äärioikeisto ja patakonservatiivit hallitsevat ilmatilaa ja janoavat valtaa.



– Euroopan unioni huutaa oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen puolesta puhujia. En ole valmis katsomaan vierestä, kun virta vie kohti äärilaitaa EU:n jäsenmaissa. En ole valmis hyväksymään, että toinen toisesta välittäminen, jakamaton ihmisarvo, reilut työelämän pelisäännöt tai monimuotoinen luonnon pyyhitään pois kartalta. EU-vaaleissa on kyse rauhasta, vapaudesta ja yhteistyöstä. Ei ole Suomenkaan etu ottaa takapakkia, vaan mennä eteenpäin, Perholehto kuvaa.

Dimitri Qvintus on strategisen viestinnän johtaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen sekä SDP:n Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja. Hän on myös SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja.

– Europarlamentaarikkona haluan puolustaa sitä, että Euroopan unioni on perustettu yhdistäväksi tekijäksi. EU on yhdistävä tekijä, oli sitten kyse ihmisistä, turvallisuudesta, liikkuvuudesta tai markkinoista. Poliitikkona haluan varmistaa, että lasteni ja heidän lastensa sukupolvi saa kasvaa samanlaisessa Euroopassa kuin minä: maanosassa, joka saa uskomaan edistykseen, mahdollisuuksiin ja menestykseen.

– Nyt Euroopassa kuitenkin soditaan ja tällä hetkellä EU:ssa eletään vaaran vuosia. EU:lla on kaksi merkittävää uhkaa: Venäjä ja äärioikeisto. Molempiin uhkiin vastataan parhaiten vahvistamalla oikeusvaltiota ja demokratiaa. EU voi mennä 2030-luvulle vain oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja länsimaisen demokratian puolustajana. Tästä syystä olen ehdolla, Qvintus painottaa.

Piritta Rantanen on jämsäläinen toisen kauden kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja.

– Lähden näihin vaaleihin puolustamaan erityisesti suomalaista työelämää ja metsiä. Nykyisen hallituksen toimet ovat osoittaneet, että tarvitsemme selvästi vahvempia yhteisiä eurooppalaisia reunaehtoja työelämäämme. Meillä ei ole varaa luisuttaa yhteiskuntaamme kohti halpatyömaata, jossa työehdot sanellaan neuvottelemisen sijasta. Työntekijät ansaitsevat parempaa.

– Keskustelu Suomelle tärkeistä metsäteollisuudesta, metsistä, luonnonsuojelusta ja hiilinieluista kaipaa järkeä, tutkimusta ja ymmärrystä ympäröivän maailman tilanteesta. Mielestäni nämä kaikki tavoitteet ovat yhdistettävissä ja eurooppalainen päätöksenteko kaipaa niihin suomalaista, sosialidemokraattista näkökulmaa, Rantanen päättää.



SDP:n aiemmin nimeämät ehdokkaat ovat Tanja Airaksinen (Savo-Karjala), Piia Elo (Varsinais-Suomi), Maria Guzenina (Uusimaa), Eero Heinäluoma (Helsinki), Miina-Anniina Heiskanen (Oulu), Viivi Järvelä (Lappi), Emilia Kangaskolkka (Savo-Karjala), Suna Kymäläinen (Kaakkois-Suomi), Emmi Lintonen (Häme), Ville Merinen (Pirkanmaa) ja Päivi Niemi-Laine (Helsinki).



SDP tulee jättämään kesäkuun eurovaaleihin täyden 20 ehdokkaan listan. Loput ehdokkaat julkistetaan lähiaikoina.