Jäteastioiden täyttöasteseuranta kehittää espoolaisten koulujen jätehuoltoa

Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa järjestetyn kokeilun tavoitteena oli kerätä tietoa koulujen jätehuollon tehokkuudesta sekä ideoita sen kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Kokeilu toteutettiin 17.10.2023-15.2.2024 välisenä aikana.

“Tällä tutkimuksella halusimme saada varmuutta lajitteluraportointiin: lisätä tietoa siitä, minkä verran jätettä syntyy, miten tehokkaasti lajitteluastioita käytetään ja miten hyvin olemassa olevan datamme oletukset pitävät paikkaansa”, kommentoi Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeen projektipäällikkö Mia Johansson.

Pilotissa jäteastioihin kiinnitettiin pinnanmittausanturit, jotka lähettävät pilvipalveluun ajantasaista tietoa astioiden täyttöasteesta. Lisäksi tietoa kerättiin mahdollisista ylitäyttötilanteista kannen asentoa mittaamalla.

Tulosten perusteella koulujen jätehuolto on pääasiassa varsin tehokasta – astioiden täyttöasteet ovat tyhjennyshetkellä korkeat. Ylitäyttöjä tapahtui satunnaisesti, mutta astiamäärät todettiin kokeilussa sopiviksi. Sekajäteastioiden täyttöasteiden koulukohtainen keskiarvo vaihteli välillä 75–84 %. Muoviastioiden täyttöasteiden koulukohtainen keskiarvo oli 36–94 %. Kehitystyötä jatketaan tutkimustulosten pohjalta esimerkiksi selvittämällä, miten parhaiden lajittelijoiden onnistumisia voitaisiin jakaa muihin kouluihin.

”Pidän itse lajittelua erittäin tärkeänä ja olen pyrkinyt edistämään sitä koulussa jo pitkään. Tämä kokeilu ja siitä saadut tulokset toimivat yhtenä hyvänä työkaluna lajitteluasioiden läpikäymiseen ja ylläpitämiseen koulussa. Oli mukavaa saada olla kokeilussa mukana”, toteaa Karhusuon koulun rehtori Mimmu Hellsten.

”Kasvun ja oppimisen iloinen tarina koostuu päivittäisestä tekemisestä kouluissamme lasten ja nuorten kanssa, kuten ruokahävikin pienentämisestä, kierrättämisen opettamisesta ja esimerkiksi luontokasvatuksesta. Kiitän kaikkia kokeiluun osallistuneita kouluja: Aarnivalkean koulua, Karhusuon koulua ja Ruusutorpan koulua”, kertoo perusopetuksen johtaja Juha Nurmi.

”Tämä pilotti on hyvä esimerkki siitä, kuinka jätedatan mittaamista digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan hyödyntää kierrätyksen tehostamiseksi. Wastebookille yhteinen pilotti Espoon kaupungin kanssa on ollut erittäin kiinnostava, ja se on herättänyt mielenkiintoa hankkeen sidosryhmissä”, sanoo Wastebookin toimitusjohtaja Mikko Ahokas.